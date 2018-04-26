Son dakika haberleri.... 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci Süleyman Özkaynakçı serbest bırakıldı.

15 Temmuz'da Yunanistan'a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı serbest bırakıldı. Darbeci ev hapsinde tutulacak



Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz’dan bir gün sonra askeri helikopterle Dedeağaç’a firar eden FETÖ’cü 8 askerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’nın sıkı gözetim altında tekrar serbest bırakılmasını kararlaştırdı.



Özkaynakçı ev hapsinde tutulacak. Karara göre Özkaynakçı sıkı denetim altında tutulacak ve her gün karakola götürülerek imza atacak.







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