Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Rum kesiminin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında üs olarak kullanılmasına ilişkin olarak yaptığı uyarıları eleştirdi. Yunan Bakan, "Hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs olarak ne telkin ne de öğüt kabul ediyoruz" dedi.

Yunanistan'dan Türkiye açıklaması
Editör: Haber Merkezi
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde yayın yapan ANT1 televizyonuna konuştu. Rum kesiminin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında üs olarak kullanılmasına ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, uyarıları soruldu. Yunan Bakan, bu açıklamaların yapıcı olmadığını savundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Rum kesiminin bölgede önemli bir insani çalışma yaptığını ve askeri operasyonlara karışmadığını söyledi.

Yunan Bakan, "Hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs olarak ne telkin ne de öğüt kabul ediyoruz. Tüm taraflarla konuşabilmek, barışın tesisi kadar insani yardım konusunda da yapıcı bir katkıda bulunmak üzere çizdiğimiz yolda devam edeceğiz." dedi.

Kıbrıs meselesi çözülmeden Türk-Yunan ilişkilerinde bir normalleşmenin söz konusu olup olamayacağı sorulan Yunan Bakan, "Türk-Yunan ilişkilerindeki normalleşmenin Kıbrıs meselesine de olumlu bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Türkiye bu meselede yapıcı bir rol üstlenmelidir ki müzakereler başlasın. Diyalog olmadan çözüm olamaz. ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rum kesiminin Gazze'ye yönelik operasyonların parçası olduğunu istihbari raporlarda gördüklerini söylemişti. Bakan Hakan Fidan, "Bizim tavsiyemiz, savaşlara bu şekilde siz müdahil olduğunuz zaman, taraf olduğunuz zaman bu ateş gelir, sizi de bulur" demişti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# yunanistan # türkiye
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