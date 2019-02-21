Yüzbinlerce Venezuelalı, ABD'nin olası müdahalesine karşı Devlet Başkanı Maduro'ya destek gösterisi düzenledi. Angostura Köprüsünde bir araya gelen yerel halk, ülke tarihinin en büyük gösterilerinden birine imza attı. Bu arada Maduro'ya uluslararası çapta destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak müzik dünyasının efsane guruplarından Pink Floyd'un kurucusu Roger waters (Racır Votırs) da Maduro'yu destekleyen açıklama yaptı

ABD'nin darbe girişiminde bulunduğu Devlet Başkanı Maduro'ya destek veren Venezuela Halkı, ülkenin gelmiş geçmiş en büyük gösterilerinden birisini düzenledi.



Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello (Diosdado Kabello)'nun da katıldığı gösterilere yüzbinlerce Venezuelalı katıldı.



Orinoco (Orinoko) Nehri'nin üstündeki Angostura Köprüsü'nde düzenlenen gösteride çok sayıda üst düzey siyasetçi ve asker de yer aldı.



Gösteride sivillerin yanı sıra ABD müdahalesine karşı oluşturulan halk milis kuvvetleri de boy gösterdi.



Venezuela halkı olası bir ABD müdahalesine karşı hazırlıklara devam ederken, uluslararası camiadan da müdahaleye karşı tepkiler giderek artıyor. Efsane müzik guruplarından Pink Floyd'un kurucusu İngiliz müzisyen Roger Waters (Racır Votırs), Maduro'ya destek verdi.



Waters, Venezuela hükümetine karşı konser düzenlenmesine tepki gösterdi.



İngiliz işadamı Richard Branson (Riçırd Bransın)'ın, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı, Kolombiya sınırında yapılması planlanan konseri finanse edeceğini açıklamıştı. Waters, Branson'ın ABD'nin tuzağına düştüğünü söyledi.



Waters "Yardım konseri" için "Bunun Venezuela halkının ihtiyaçlarıyla ilgisi yok, demokrasiyle ilgisi yok, özgürlükle ilgisi yok, yardımla ilgisi yok. Gerçekten Venezuela'nın yeni bir Irak, Suriye ya da Libya olmasını mı istiyoruz? Ben istemiyorum. Ülkede kargaşa yok, cinayet yok, görünür diktatörlük yok." dedi.



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