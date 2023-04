"Yüzüklerin Efendisi" dizisine intihal suçlaması

2017'DE J.R.R TOLKIEN'İN TORUNUNA MEKTUP GÖNDERDİ

Polychron davada, 'The Fellowship of the King' adlı orijinal bir eser kaleme aldığını ve 7 kitaptan oluşan 'The War of the Rings' serisinin tasarımını tamamladığını belirtti. Polychron ayrıca, Kasım 2017 tarihinde J.R.R. Tolkien’in torununa 'Yüzüklerin Efendisi' kitaplarına olan sevgisini anlatan bir mektup gönderdiğini ve ona kendi kitaplarından bahsettiğini iddia etti. Yazar, Tolkien’in akrabasının kitabını inceleyip incelemediklerini sorduğunu da öne sürdü.