"Yüzüklerin Efendisi" dizisine intihal suçlaması
Demetrius Polychron adlı bir yazar, Amazon’un 'Güç Yüzükleri' dizisinin "büyük ölçüde kendi kitabından kopyalandığını" öne sürdü
Prime Video'nun Orta Dünya uyarlaması 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisine fikir hırsızlığı iddiasıyla 250 milyon dolarlık dava açıldı.
Kayıp Rıhtım'ın aktardığına göre, Demetrius Polychron adlı bir yazar, 2017 yılında 'The War of the Rings' kitabının telif haklarını satın aldığını ve dizinin onun kitaplarından uyarlandığını öne sürerek dava açtı. Radar Online sitesinin elde ettiği mahkeme belgelerine göre Demetrious Polychron, sanıkları telif hakkı ihlali ile suçladı.
2017'DE J.R.R TOLKIEN'İN TORUNUNA MEKTUP GÖNDERDİ
Polychron davada, 'The Fellowship of the King' adlı orijinal bir eser kaleme aldığını ve 7 kitaptan oluşan 'The War of the Rings' serisinin tasarımını tamamladığını belirtti. Polychron ayrıca, Kasım 2017 tarihinde J.R.R. Tolkien’in torununa 'Yüzüklerin Efendisi' kitaplarına olan sevgisini anlatan bir mektup gönderdiğini ve ona kendi kitaplarından bahsettiğini iddia etti. Yazar, Tolkien’in akrabasının kitabını inceleyip incelemediklerini sorduğunu da öne sürdü.
Polychron aradan geçen iki yılın ardından Tolkien ailesine ulaşmak için bir avukat tuttuğunu ancak karşı tarafın kendisiyle herhangi bir iş birliği içerisinde bulunmayı reddettiğini de öne sürdü. Polychron, 2019 yılında Tolkien’in torununun evine kitabının el yazmasından bir kopya da bıraktığını iddia etti.