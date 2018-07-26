Yarın gece yüzyılın en uzun ay tutulması yaşanacak. Mars, Jüpiter ve Satürn gibi gezegenlerin de görülebileceği Kanlı Ay tutulması toplam 3 saat 55 dakika sürecek.

Tüm dünyayı heyecanlandıran ay tutulması yarın gece gerçekleşecek.



Tutulma Türkiye saati ile 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek.

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Kanlı Ay tutulması olarak da bilinen doğa olayı Türkiye’den de net bir şekilde izlenebilecek.



Mars, Jüpiter ve Satürn gibi gezegenlerin de görülebileceği gecede Ay toplam 3 saat 55 dakika tutulacak.



Parçalı tutulma 21.24’de, tam tutulma ise 22.30’da başlayacak. Tutulma ortası 23.21’de olurken, tam tutulma 00.13’de, parçalı tutulma ise 01.19’da sona erecek.



Ay tamamen dünyanın gölgesinde kaldığında bile görülebilir olmaya devam edecek.



Tam ay tutulması sırasında yerkürenin tek uydusu mükemmel bakır kızılı renge erişecek.



İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi, gece için özel bir gözlem etkinliği düzenleyerek astronomi meraklılarını buluşturacak.



Maraklıları ise sahillere akın ederek bu güzel doğa olayını seyredecek.



ulusal.com.tr

