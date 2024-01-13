Zaferin reçetesi: NATO'dan çıkmak

21 yüzyılda savaşlar vekiller üzerinden yapılıyor. ABD'nin vekili ise PKK/PYD. Türk Ordusu can vererek büyük başarılar elde ediyor. Ancak siyaset kurumunun zikzakları zaferi geciktiriyor. Peki Türkiye, bu çağda nasıl bir siyaset izlemeli? Teori Dergisi ve Rus Evi Ankara'da bu sorulara yanıt aradı.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Türk ordusu, ABD'nin aparatlarına karşı başarılı harekatlar yapıyor. Ancak siyaset ve diplomasi de AK Parti hükümetinin zaafları NATO’ya karşı net tavır alınmasının önüne geçiyor.

Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde yapılan operasyonlarda ABD ve NATO’nun paralı namluları Mehmetçik’i hedef alıyor. Türkiye, ortak düşmanı emperyalizm olan Rusya ile iş birliği noktasında neler yapmalı?

Teori Dergisi ve Rus Evi Ankara, Türk-Rus dostluğunun tarihsel gelişimine mercek tutan bir konferans düzenledi.

Rus Evi Ankara Müdürü Doçent Aleksandr Sotniçenko, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Erdem İlker Mutlu ve Teori Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kuntay Gücüm konferansın konuşmacıları arasında yer aldı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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