Zaferin reçetesi: NATO'dan çıkmak

Türk ordusu, ABD'nin aparatlarına karşı başarılı harekatlar yapıyor. Ancak siyaset ve diplomasi de AK Parti hükümetinin zaafları NATO’ya karşı net tavır alınmasının önüne geçiyor.



Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde yapılan operasyonlarda ABD ve NATO’nun paralı namluları Mehmetçik’i hedef alıyor. Türkiye, ortak düşmanı emperyalizm olan Rusya ile iş birliği noktasında neler yapmalı?



Teori Dergisi ve Rus Evi Ankara, Türk-Rus dostluğunun tarihsel gelişimine mercek tutan bir konferans düzenledi.



Rus Evi Ankara Müdürü Doçent Aleksandr Sotniçenko, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Erdem İlker Mutlu ve Teori Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kuntay Gücüm konferansın konuşmacıları arasında yer aldı.



