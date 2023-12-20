Zaharova Basın Toplantısı Düzenledi

Rusya'dan ABD'ye tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin yaklaşımının Orta Doğu'daki krizin derinleşmesine ve durumun kötüleşmesine yol açtığını söyledi.

Zaharova Basın Toplantısı Düzenledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da haftalık basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki durumuna ilişkin konuşan Zaharova, ABD'nin bölge üzerindeki siyasetinin her iki halkın da ölümüne, Orta Doğu'daki krizin derinleşmesine yol açtığını söyledi.

Zaharova, Orta Doğu'daki gerilimin azalacağına dair ihtimalin bulunmadığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazır olduklarına dair açıklamasını da değerlendirdi. Zaharova, "Ankara, iyi niyet gösterip Ukrayna'yı barış sürecine doğru ilerlemeye teşvik etmek istiyorsa, bunu yapabilir. Bu hedefe yönelik her türlü girişim memnuniyetle karşılanmalıdır." diye konuştu.

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