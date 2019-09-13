Zaharova: SDG bölge halkına zorbalık yapıyor

Ana gövdesini PKK/PYD'li teröristlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ABD ve Koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, dünya kamuoyuna IŞİD'e karşı mücadele ettikleri gerekçesiyle SDG'yi desteklediğini söylüyor.

SDG'li teröristler, Suriye'nin kuzeyinde kontrol altında tuttukları bölgelerde halka zorbalık yapıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, SDG'li militanların Suriyelilere zorbalık yapmaya ve zorla para toplamaya devam ettiğini söyledi. Ayrıca SDG bölgedeki gençleri zorla silahaltına alıyor.

Zaharova, Moskova'da olağan basın toplantısında bölgede SDG'ye karşı halk protestolarının sıklaştığını ifade etti.

ABD öncülüğündeki Koalisyon'dan destek alan SDG, gasp ettiği Suriye topraklarında ayrılıkçı politikaları hayata geçirmek için bölge halkını öldürüyor. Adam kaçırıyor ve baskınlar düzenliyor.

Rus Trud Gazetesine konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Suriye'deki savaşın bittiğini söyledi.

Lavrov, Suriye'nin giderek normal hayata döndüğünü ifade etti.

Rus Dışişleri Bakanı "Sadece Suriye hükümetinin kontrolünde olmayan belli başlı bölgelerde gergin noktalar bulunuyor. Sözgelimi İdlib ve Fırat Nehri'nin doğusunda" dedi.



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