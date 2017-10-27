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Zaharova: Twitter yasağı, ifade özgürlüğünün vahim bir ihlalidir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "ABD istihbarat kurumları tarafından dikte edilen bu adım, gerek ulusal gerekse de uluslararası ifade özgürlüğünün vahim bir ihlalidir." dedi.

Zaharova: Twitter yasağı, ifade özgürlüğünün vahim bir ihlalidir
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın Russia Today (RT) ve Sputnik'e ilişkin kararını, "ABD istihbarat kurumlarınca dikte edilen bu adım, ifade özgürlüğünün vahim bir ihlalidir." diye değerlendirdi.

Zaharova, RT ve Sputnik'e ait tüm hesapların Twitter üzerinden reklam vermesine yönelik yasağa ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"ABD istihbarat kurumları tarafından dikte edilen bir adım"
Twitter tarafından getirilen söz konusu yasağa mutlaka karşılık verileceğini belirten Zaharova, "ABD istihbarat kurumları tarafından dikte edilen bu adım, gerek ulusal gerekse de uluslararası ifade özgürlüğünün vahim bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Sosyal paylaşım sitesi bugün Twitter'dan yapılan açıklamada, "ABD İstihbarat Grubu'nun yaptığı araştırmanın sonucuna göre, RT ve Sputnik, Rus hükümeti adına 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale etme girişiminde bulunmuştur. Bu, Twitter'da istemediğimiz bir şeydir. Yürüttüğümüz iç soruşturmanın ardından, Russia Today ve Sputnik'in sahip olduğu bütün hesaplardan reklam alınmayacaktır." ifadesine yer verilmişti. 

Kaynak: AA
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