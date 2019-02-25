İran Dışişleri Bakanı Zarif, Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Molina ile görüştü. İranlı Bakan, ABD'nin Venezuela'ya karşı tutumuna tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Robin Daryo Molina ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.



Zarif görüşmede, her türlü dış müdahaleye karşı olduklarını ve Venezuela hükümetini desteklediklerini ifade etti.



Cevad Zarif, ABD'nin Venezuela'ya karşı zor kullanma tehditlerinin uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söyledi. Zarif ayrıca bu tür adımların başarısız kalmaya mahkum olduğunu da belirtti.



İranlı Bakan, ABD'nin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler bildirgesini ihlal ettiğini vurguladı.