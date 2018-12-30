Basra Körfezinde Amerika ile İran arasında tansiyon giderek yükseliyor. Amerikan uçak gemisinin bölgedeki varlığını kanunsuzluk olarak yorumlayan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bunun gerginliğe yol açacağını söyledi.

ABD uçak gemisi Basra Körfezi'nden ayrılmıyor... Bölgede tansiyon giderek yükseliyor.



Amerika'nın körfezdeki varlığına ilişkin İran'dan açıklama Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten geldi.



Zarif Amerika'nın bölgedeki mevcudiyetinin gerginliği artıracağını söyledi.

"İran güçlü bir ülkedir ve kendisini koruyabilir. Ancak ABD'nin mevcudiyetinden zarar görecek olan bölgedir. ABD'nin İran için tehdit oluşturma ihtimalini de uzak görüyoruz. ABD'nin Basra Körfezi'ndeki askeri mevcudiyeti kanunsuzdur ve gerginlik kaynağıdır"



Amerika'ya ait uçak gemisi USS John C. Stennis geçten hafta Basra Körfezi'ne girmişti.



Bölgede tatbikat yapan İran Devrim Muhafızlarına ait 30 gemi ise Amerikan gemisinin girişi sırasında eşlik etmiş, geminin yakınlarında füze fırlatmıştı.





ulusal.com.tr