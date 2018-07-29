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Zarif: ABD yaptırım müptelası

Amerika'nın ekonomik ambargo uyguladığı İran Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika ile Avrupa ülkeleri arasındaki ayrılığın derinleştiğini söyledi. Zarif, bundan faydalanılması gerektiğini belirtti.

Zarif: ABD yaptırım müptelası

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Amerika ve Avrupa ilişkilerini değerlendirdi. 

Zarif, Amerika'nın Avrupa ile gerilen ilişkilerinin bölge ülkeleri için bir fırsat olduğunu belirtti. 

Tahran'da büyükelçiler ve özel sektör yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda konuştu Zarif, "ABD ile Avrupa arasında bir ayrılık oluşturabiliriz gibi ham bir düşünceye sahip değilim ama bir ayrılık var ve bundan faydalanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Zarif Amerika'nın ekonomik ambargo stratejisine de tepki gösterdi. Amerika'yı "yaptırım müptalası" olarak tanımladı, "Bunun kimseye fayda getirmeyeceğini anlamalılar" dedi. 

Zarif, ABD'nin uluslararası camiada giderek yalnızlaştığını savunan  ülkesine uygulanmak istenen yaptırımların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu sözlerine ekledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #yaptır #zarif
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