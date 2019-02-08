İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Şam ile Ankara arasındaki diyaloğu canlandırmak için arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Zarif, RT televizyonuna açıklamasında, "Türkiye ile Suriye arasındaki diyaloğun bölgenin çıkarına olduğunu düşünüyoruz. Eğer taraflar böyle bir talepte bulunursa, arabulucu rolünü oynamaya hazırız" dedi.



Türkiye'nin, sınır bölgedeki terör tehdidiyle ilgili endişelerini giderecek tek yolun Suriye'nin kuzeyine hükümet güçlerini yerleştirmek olduğunu vurgulayan Zarif, "Diğer güçlerin sınır bölgesini işgal etmesine müsaade edilmemeli. Çözüm, bu toprakların kurtarılması ve oraya Suriye ordusunun yerleşmesinde. İran ve Rusya bu sorunun çözümü için Türkiye'ye yardımcı olmaya hazır" ifadelerini kullandı.



Astana öncesinde Tahran ve Ankara arasında Suriye konusunda büyük ayrılıkların olduğunu ancak Astana'dan sonra ortak noktaların bulunduğunu ve önemli sonuçların elde edildiğini söyleyen Zarif, Suriye'deki krizin askeri çözümünün olmadığını vurguladı. Sputnik