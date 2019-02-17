55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Münih'ten Avrupa'ya seslendi: Avrupa, ABD'nin tek taraflılığının tehlikeli akıntısına karşı yüzmek istiyorsa ıslanmayı göze almalı!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Çok önemli açıklamalar yapan Zarif, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından ülkesine karşı yapılan antisemitizm suçlamalarını kabul etmediklerini belirterek “Kendi geleceğimizi belirleme hakkımızı kullandığımız için ABD bizi asla affetmedi” dedi.



Zarif, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in dünkü konuşmasında İran'a yönelik suçlamalarına cevap verdi.



Pence'in Avrupa ülkelerine İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme çağrısında bulunmasına tepki gösteren Zarif, Avrupa ülkelerine ABD'nin diplomatik baskısına “boyun eğmeme” çağrısı yaptı.



Zarif, “Kendi geleceğimizi belirleme hakkımızı kullandığımız için ABD bizi asla affetmedi” diye konuştu.



Zarif, AB'yi söz konusu nükleer anlaşmayı “diri tutmak” için daha fazla çaba göstermeye ve Donald Trump yönetiminin ekonomik yaptırımlara karşı daha güçlü bir duruş sergilemeye davet etti.



Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran ile ticaret yapmak amacıyla ortaklaşa "INSTEX" adlı bir ödeme mekanizması kurmasına değinen Zarif, nükleer anlaşmayı diri tutmak için bu son hamlenin "yeterli" olmadığını söyledi.



'YETERSİZ KALDINIZ'



Zarif, “INSTEX'i kuran ülkeler nükleer anlaşmayı koruma konusundaki taahhütlerini yerine getirmede yetersiz kaldı. Avrupa, ABD'nin tek taraflılığının tehlikeli akıntısına karşı yüzmek istiyorsa ıslanmayı göze almalı” diyerek Batı'yla yaptıkları nükleer anlaşmanın ideal bir çözüm olmadığını fakat her iki taraf için de en iyisi olduğunu dile getirdi.



KAŞIKÇI CİNAYETİNE DE DEĞİNDİ



Zarif, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda da Batı'yı iki yüzlü olmakla suçlayarak Batı'nın yaşanan vahşi cinayete rağmen Suudi Arabistan'a silah satmaya devam ettiğini vurguladı.



PENCE AVRUPA'YI BÖYLE TEHDİT ETTİ



Öte yandan Münih Güvenlik Konferansı'nın dünkü oturumunda konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence İran'la ilgili tehditvari sözler sarfetmişti. Pence “Avrupalı ortaklarımızın, ABD'nin İran yaptırımlarını baltalamayı bırakma zamanı geldi” demişti.



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Avrupa ülkelerine İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme çağrısı yapmıştı.



Pence, "İran'dan, Çin'den ve Huawei şirketinden gelebilecek tehditlere" işaret ederek, Trump yönetiminin, NATO ülkelerinin ortak harcamalarını artırması çağrısını yenilemişti.

“Müttefiklerimiz Doğu'dan (rakiplerimizden) silah alıyorken sessiz kalamayız” ifadesini kullanan Pence, “Eğer müttefiklerimiz Doğu'ya bağlı olarak büyürse, Batı'nın savunmasını sağlayamayız” demişti.