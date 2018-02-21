İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ülkesinin P5+1 ülkeleriyle vardığı nükleer uzlaşı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zarif, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin anlaşmayı korumak istediğini" söyledi, "Amerika da tek taraflı olarak anlaşmadan çıkarsa dünya arenasında dışlanan ülke haline gelecek" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran nükleer programıyla ilgili anlaşmanın geldiği aşamayı ve ABD’nın anlaşmaya yaklaşımını değerlendirdi.



ABD’nin anlaşmayı bozma isteğine Avrupalı arabulucuların destek vermediğini belirten Zarif, Avrupalıların kendi çıkarlarını ve varılan anlaşmayı korumak istediklerini söyledi.



"Ancak Avrupa ülkelerinin ABD’nin tutumuna nasıl karşı koyacağını da uygulamada görmemiz gerekir." diye konuştu Zarif.



ABD’nin tek taraflı anlaşmayı bozması durumunda İran'ın Amerikalıların hoşuna gitmeyecek tedbirleri hazırladığını kaydetti. "Kimin aklı varsa eylemlerimizden korkmalı." ifadelerini kullandı İran Dışişleri Bakanı.



"ABD hiçbir zaman üzerine aldığı yükümlülüklere uymadı" diyen Zarif, "ABD, tek taraflı olarak anlaşmadan çıkma ve bozma kararı alsa dahi kendini izole etmiş olacak ve dünya arenasında dışlanan ülke haline gelecek" diye konuştu.







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