Zelenski gidici mi? Rusya'dan iddia

 Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i değiştirmek için gelecek yıl başkanlık seçimi düzenlemeyi planladığını iddia etti.

Mert Sagit Mert Sagit
Zelenski gidici mi? Rusya'dan iddia
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SVR'den yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik eylemleri değerlendirildi.

ABD'nin, Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenskiy'i değiştirmeyi planladığı iddia edilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna yönetimini değiştirme seçenekleri üzerinde çalışıyor. Washington, Zelenskiy'i ortadan kaldırmak için meşru yollara başvurarak, gelecek yıl Ukrayna'da devlet başkanı ve parlamento seçimlerini düzenleme seçeneğini değerlendiriyor. Seçimdeki adaylar ise ABD tarafından istişare edilerek belirlenecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna'daki aktivistler arasında yeni ABD yanlısı partinin kurulmasına dair istişarelerin başladığı ileri sürüldü.

Ermenistan'daki duruma da değinilen açıklamada, ABD'nin Ermenistan'da Rusya'ya karşı Batı yanlısı kuruluşları teşvik etme yönünde çalışmalar yaptığı aktarılarak, "Washington, ısrarla Ermenistan'ı intihara itiyor." görüşü paylaşıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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