Zelenskiy ile Trump görüştü! Görüşmeye ilişkin açıklama geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı seçimlerini kazanan Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, iki ülke arasındaki yakın diyaloğu sürdürme ve iş birliğini ilerletme konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Zelenskiy ile Trump görüştü! Görüşmeye ilişkin açıklama geldi
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ABD'de yapılan seçimlerin ardından başkanlığa Donald Trump seçildi. Trump'ın, ABD'nin yeni başkanı seçilmesinin ardından dünya liderleriyle görüşme trafiği arttı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından yaptığı paylaşımda, Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Zelenskiy, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını da duyurdu.

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Trump'ı tebrik ettiğini belirten Zelenskiy, "Muazzam kampanyası, bu sonucu mümkün kıldı. Ailesini ve ekibini büyük çalışmaları için takdir ettim." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, iki ülke arasındaki yakın diyaloğu sürdürme ve işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldıklarını aktararak "ABD'nin güçlü ve sarsılmaz liderliğinin, dünya ve adil bir barış için hayati önem taşıdığını" vurguladı.

Donald Trump'ın yeni kabinesinde kimler olacak? İşte o muhtemel isimlerDonald Trump'ın yeni kabinesinde kimler olacak? İşte o muhtemel isimlerDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

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