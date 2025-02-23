Zelenskiy'den çarpıcı açıklama: "NATO üyeliği için görevimden ayrılabilirim!"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında NATO, ABD yardımları ve barış görüşmeleri hakkında kritik açıklamalar yaptı.

Ukrayna’nın NATO üyeliğine kabul edilmesi halinde görevinden ayrılmaya hazır olduğunu belirten Zelenskiy, barışın sağlanması için her türlü seçeneği değerlendirdiğini söyledi.

Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşın yalnızca Ukrayna’nın değil, ABD, Avrupa ve Rusya’nın da dahil olduğu bir barış görüşmesiyle çözülebileceğini vurguladı.

ABD YARDIMI: 350 MİLYAR DEĞİL, 100 MİLYAR DOLAR!

ABD’den gelen yardımlarla ilgili de konuşan Zelenskiy, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın iddia ettiği gibi Ukrayna’nın 350 milyar dolar değil, 100 milyar dolar yardım aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Ukrayna’ya sağlanan bu finansmanın bir hibe olduğunu savunduğunu belirten Zelenskiy, "(Eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın bu (ABD yardımının) bir hibe olduğu konusundaki görüşüne katılıyorum. Hibe bir borç değildir. Ortaklarımıza saygımız sonsuz ama biz 500 milyar dolarlık borcu kabul etmiyoruz." diye konuştu.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN ZİRVE

Zelenskiy, Kiev’de yarın gerçekleşecek uluslararası zirve hakkında da bilgi verdi. 13 ülkenin liderleri bizzat Kiev’e gelecek, 24 ülke ise görüşmelere çevrim içi katılacak.

Barış sürecinin yalnızca ABD ve Ukrayna arasında değil, Avrupa ülkelerinin de dahil olduğu çok taraflı bir müzakereyle ilerlemesi gerektiğini belirten Zelenskiy, uzun vadeli güvenlik garantileri talep etti. “Trump sonsuza kadar kalmayacak ve uzun yıllar boyunca barışa ihtiyacımız var.” diyerek, geleceğe yönelik kalıcı bir barış planı oluşturulması gerektiğini vurguladı.