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Zermatt'ta tren seferleri yeniden başladı

Turistlerin mahsur kaldığı kayak merkezi Zermatt'ta tren seferleri yeniden başladı

Zermatt'ta tren seferleri yeniden başladı

 İsviçre'nin Valais kantonunun Zermatt şehrinde, yoğun kar yağışı ve elektrik kesintisi nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 13 bin turist için tren seferleri yeniden başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, son 2 gündür olumsuz hava koşullarının yaşandığı bölgeye yeniden elektrik verilmeye başlandı.

Acil kurtarma ekiplerini arayan bazı kişiler de helikopterlerle güvenli bölgelere intikal ettirildi.

Çığ düşme tehlikesi nedeniyle durdurulan tarifeli tren seferleri akşam saatlerinde kısmen yeniden başlarken, henüz ulaşıma açılamayan hatlar için ise otobüs seferleri düzenlendiği belirtildi.

Valais kantonu polis sözcüsülüğünden yapılan açıklamada, çığ tehlikesinin devam etmesine rağmen bölgede durumun düne oranla daha iyi olduğu ifade edildi.

Zermatt, İsviçre Alplerinin en ünlü dağcılık ve kayak merkezlerinden birisi olarak kabul ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Zermatt #Valais #isviçre
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