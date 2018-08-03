Zimbabve'de olaylı geçen devlet başkanlığı seçimini mevcut devlet başkanı Emmerson Mnangagwa ( İmörsın Minangagva) kazandı. Seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı, 18 kişi de gözaltına alındı.

Zimbabve'de olaylı geçen devlet başkanlığı seçimini mevcut devlet başkanı Emmerson Mnangagwa ( İmörsın Minangagva) kazandı.



Zimbabve Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, iktidardaki Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi adına yarışan Mnangagwa' oyların 50.8'ini alırken, muhalif Demokratik Değişim Hareketi 'nin adayı Nelson Chamisa ise oyların yüzde 44.3'ünü aldığı belirtildi.



Mnangagwa'nın partisi mecliste de sandalyelerin çoğunluğunu almayı başardı ancak başkent Harare gibi büyük şehirlerde muhalif olan Chamisa daha fazla oy aldı.



Öte yandan, başkent Harare'de muhaliflerin başlattığı protestolarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. 6 kişi öldü, 14 kişi yaralandı, 18 kişi de gözaltına alındı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres itidal çağrısında bulundu.



Zimbabveliler, 38 yıl sonra oy pusulasında eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin ismi olmadan sandık başına gitti.



Ülkede geçen yıl kasım ayında yapılan askeri müdahale sonrasında Mugabe istifaya zorlanmış ve yerine Eski Devlet Başkan Yardımcısı Mnangagwa getirilmişti.



Bu seçimi kazanan Mnangagwa, 5 yıl daha görevine devam edecek.



ulusal.com.tr