Zirve yolunda facia: 3500 metrede çığ düştü, 5 dağcı hayatını kaybetti!

İtalya’nın kuzeydoğusunda yer alan ve Avusturya sınırına yakınlığıyla bilinen kış mevsimi turizm merkezi Güney Tirol’de bir kez daha çığ faciası yaşandı. Güney Tirol'ün Ortler bölgesinde meydana gelen felakette, beş Alman dağcının hayatını kaybettiği bildirildi. Dağ kurtarma ekibinin verdiği bilgiye göre, 3 bin 500 metredeki Vertainspitze Zirvesi’ne yaklaşmakta olan iki ayrı dağcı grubu, çığ kütlesinin altında kaldı.

5 DAĞCI HAYATINI KAYBETTİ

Olayın bildirilmesinin hemen ardından bölgede kapsamlı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, çalışmalar sonucunda ilk olarak 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kayıp oldukları belirlenen diğer 2 dağcının da akşam saatlerinde hayatlarını kaybetmiş olarak bulundukları açıklandı. İtalyan polisinin, yaşanan faciayla ilgili resmi bir soruşturma başlattığı bildirildi.

Almanlar başta olmak üzere Avrupa’nın gözde tırmanma merkezi konumunda bulunan Güney Tirol bölgesinde sık sık çığ düşmesi vakaları gerçekleşiyor.

Bölgede daha önce, 11 Nisan 2024’te ve 29 Aralık 2019’da yaşanan iki ayrı çiğ faciasında toplam 7 Alman vatandaşı daha yaşamını yitirmişti. Profesyonel dağcıların, bölgenin 3 bin 905 metre yüksekliğindeki zirvesine ulaşmak hedefiyle her dönem Güney Tirol’ü tercih ettiği biliniyor.