Ziya Öztürkler, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen oylamada Öztürkler, 27 "evet" oyuyla başkanlığa yeniden getirildi. 21 milletvekilinin ret oyu verdiği oylamanın ardından ilk oturumunu yöneten Öztürkler, bu göreve seçilmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Meclis’in çalışmalarına başlamasının önemine dikkat çekti.

Ekim ayında yapılan seçimde Öztürkler, son turda 26 kabul ve 23 ret oyuyla Meclis Başkanı olmuştu. Ancak ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), seçimde bazı oy pusulalarında çifte mühür bulunduğunu öne sürerek sonuçlara itiraz etmiş ve Meclis çalışmalarını durdurmuştu.

Bugün sabah saatlerinde Meclis Başkanlığı’ndan istifa eden Öztürkler, aynı gün yapılan oturumda yeniden UBP'nin adayı olarak seçildi ve başkanlık görevine geri döndü.