e-Devlet en yakın deprem toplanma alanı sorgulaması

e-Devlet en yakın deprem toplanma alanı sorgulaması
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İşte AFAD'ın İstanbul depremi raporu
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