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1'inci sınıf ders kitabında skandallar! Öğrenme bozukluğuna yol açabilir

1'inci sınıf Türkçe okuma ve yazma kitabındaki skandallara tepkiler sürüyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Eğitim İş'in gündeme getirdiği ders kitabında, öğrenme bozukluğuna yol açabilecek yazılar ve görseller bulunuyor

Yazım yanlışlıkları, reklam içeren çizimler ve Türkçe bozacak tekerlemeler...

Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilere verdiği ve öğrenme bozukluğuna yol açabilecek mesajları içeren kitaba ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Dini yayınlar yapmak amacıyla kurulmuş EDAM şirketi tarafından görsellerinin hazırlandığı belirtilen okuma- yazma kitabı öğrenciler için tehlike oluşturuyor.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Dilek Gözütok kitaptaki tehlikeleri anlattı.

Gözütok daha önce toplatılması gerektiğini ifade ettiği kitaba ilişkin velilere eski okuma yazma kitaplarını kullanmalarını önerdi.
 
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: BARIŞ YURTERİ-SABRİ KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #ders kitabı #öğrenme
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