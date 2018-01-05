1,5 milyon öğrenci için tehlike oluşturan 1’inci sınıf Türkçe ders kitabındaki skandallar bitmek bilmiyor. Öğrenme bozukluğuna yol açabilecek mesajlar barındıran kitapta, devrik cümleler, anlamsız tekerlemeler ve olumsuz davranış oluşturacak görseller de bulunuyor

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Milli Eğitim Bakanlığınca basılan 1’inci sınıf Türkçe ders kitabı ile İlk Okuma Yazma Kitabı'ndaki skandallara ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.



1’inci sınıf Türkçe ders kitabının kapak resminde bir çocuk kitabın üzerine basıyor. Uzmanlara göre bu 7 yaşındaki bir çocuk için kötü bir algı veriyor.



Kitabın 9'uncu sayfasındaki bu resimde, karakterlerin giysileri uygun değil, gökkuşağından kayan çocuğun yüzündeki korku ifadesi yanlış algı oluşturuyor.



10'uncu sayfadaki görselde ise çocukların dağınık görüntüleri dikkat dağıtıyor. Görselde bir de tek gözünü kapatan çocuk bulunuyor.



104,105 ve 106'ıncı sayfadaki görsellerde de dede ile torun sağ el yerine sol elle asker selamı veriyor, bayrağın ters ve orantısız çizildiği görülüyor.



Sorunlar sadece görsellerde değil, metinlerde de.. CKD ve Eğitim-İş'in hazırladığı rapora göre metinlerdeki hatalar şöyle;



"METİNLERDEKİ HATALAR



43. Sayfa: Terim anlamında kullanılmayan “güneş” sözcüğü büyük harfle yazılmıştır.



57. Sayfa: "Güneş bizi ısıtıyor." cümlesinde şimdiki zaman yerine geniş zaman kipi kullanılmalıdır.



61. Sayfa: "…resmini yapalım" yerine "…resmini çizelim" denmesi gerekirdi.



69. Sayfa: "Metne farklı bir başlık yazalım" yerine ‘"metne uygun bir başlık yazalım." cümlesi daha doğru olacaktır çünkü her farklı başlık uygun olmayabilir.



92. Sayfa: "Atatürk hangi özelliklere sahipmiş?" cümlesinin yüklemi "sahiptir" olmalıydı.



Ders kitabının yanı sıra Okuma Kitabı'ndaki tekerlemeler de dikkat çekiyor.



"TEKERLEMELER: Kan kan kanki, Kankinin keli, Nin nin ninni, Anla anne nineni-Muni elin mumlu, İki kulak kumlu, Okulu mokulu, Mum kokulu"



ulusal.com.tr