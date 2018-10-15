Muş'ta 2'ncisi düzenlenen "Oku Muş" projesi kapsamında bir araya gelen 10 bin öğrenci, kaldırımda kitap okudu.

Valilik, belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.



İstasyon Caddesi'nde bir araya gelen 10 bin öğrenci, yaklaşık 2 kilometrelik yol boyunca kaldırımlara oturarak getirdikleri kitapları 3 saat boyunca okudu.



Vali Aziz Yıldırım da Hükümet Konağı önündeki öğrencilerle kitap okudu.







Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.



Sadece öğrencilerin değil herkesin kitap okuması gerektiğini anlatan Vali Yıldırım, şöyle konuştu:

"Oku Muş projesinin 2'ncisini yapıyoruz. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmek, sadece okumak ve araştırmakla olacak bir şeydir. Ne zaman ki kişi başına düşen kitap sayımız artarsa, işte o zaman daha bilgili ve medeni bir toplum oluruz. Kitap okumak hafızayı, insani anlayışı geliştirir, onun için mutlaka kitap okuma zorundayız, bu yüzden okumanın ne kadar faydalı olduğunu söylesek azdır."

İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci de okulda olduğu kadar hayatta da başarının önde gelen şartlarından birinin okumak olduğunu kaydetti.



Eğitimin, bireylere geçmişi öğretip geleceğe göre yetiştirme süreci olduğunu ifade eden İlci, "Yapacağımız her çalışma küçük gibi görünse de geleceğimizi inşa etme adına dev bir adım olacaktır. Ecdadımız çocuklarına verdikleri nitelikli eğitim sayesinde yüzyıllarca dünyaya bilim, kültür ve sanatta öncülük ettiler, dolayısıyla çok güçlü ve köklü geleneğe sahip oldular. Öğrencilerimizi okuyan, düşünen, düşündüğünü yazabilen, problem çözebilen ve hayal güçleri zengin birer birey olarak yetiştirmek ancak kitap okumakla mümkün olabilecektir." diye konuştu.



