Erzurum'da ileri derecede KOAH hastalığı nedeniyle 10 yıl boyunca hayatını oksijen cihazına bağlı sürdüren İlhami Çiftçi, 7,5 dakika süren uygulamayla oksijen cihazından kurtuldu.

Uzun yıllar sigara tüketimine bağlı akciğerlerinin yüzde 65 fonksiyonunu kaybeden ve buna bağlı ileri derecede Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) sebebiyle 10 yıl boyunca hayatının her anını oksijen cihazına bağlı sürdüren 54 yaşındaki İbrahim Çiftçi, yeme, içme, uyuma ve bir yere gitmenin yanı sıra lavabo ihtiyaçlarını dahi ailesinin yardımıyla ve sürekli solunum cihazına bağlı halde sürdürdü.



Çiftçi, bir süre önce muayene için Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Göğüs Hastalıkları Hastanesine başvurdu.



Akciğerlerindeki hasarlı bölge söndürülüp tedavi oldu



Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Buğra Kerget'in akciğere kamerayla girip hasarlı alanların söndürüldüğü "endobronşiyal valf" uygulamayla oksijen cihazı olmadan rahat nefes alarak yaşamını sürdürebileceğini söylemesiyle umutlanan Çiftçi, tedavi sürecini kabul etti.



Kerget tarafından gerçekleştirilen ve 7,5 dakika süren işlemle akciğerlerindeki hasarlı bölge söndürülüp tedavi olan Çiftçi, yöntem ile rahat nefes almanın ve oksijen cihazı olmadan hayatını sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.



Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle çalışamadığını ve malulen emekli olduğunu söyleyerek, "Şu an oksijen cihazsız hayatım var. Ameliyattan çıktım, çok iyiyim. Nefes almam düzeldi, artık tek başıma yürüyor ve bütün ihtiyaçlarımı karşılıyorum." dedi.



"Hastamız artık oksijen cihazı omadan hayatına devam edecek"



Doktor Buğra Kerget de tesadüfen karşılaştığı Çiftçi'ye ilk muayene sonrası ağır KOAH tanısı koyduğunu anlatarak, şunları kaydetti:



"Hastamıza ileri derecede KOAH hastalarına uyguladığımız endobronşiyal valf uygulaması hakkında bilgi verdik. Bu işlemi yapmak için bazı testlerimiz vardı, onları yaptıktan sonra hastamızda ciddi endikasyonlar tespit ettik. İşlemi uygulamamız 7,5 dakika sürdü ve hasta olayın bitip bitmediğini bile anlamadı. Operasyon sonrası hastamız artık oksijen cihazı olmadan hayatına devam edecek."

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