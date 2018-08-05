AKP'nin açıkladığı 100 günlük eylem planı eğitimcilerde hayal kırıklığı yaşattı. Eğitim-İş 1'Nolu Şube Sekreteri Hızır İnan, seçimden önce söz verilmesine rağmen 3600 ek göstergenin eylem planında olmamasını eleştirdi. İnan, eski uygulamaların yeni vaatler gibi sunulduğunu da savundu, duruma tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı tartışılıyor. Eylem planı içinde ekonomiden sağlığa, savunmadan eğitime kadar birçok başlık yer alıyor.Eğitim-İş 1'Nolu Şube Sekreteri Hızır İnan, eylem planı içindeki eğitimi yakından ilgilendiren başlıkları Ulusal Kanal'a değerlendirdi.İnan, 24 Haziran seçimleri öncesi vaat edilen 3600 ek göstergenin eylem planı içine dahil edilmemesine tepki gösterdi.Eski uygulamaların yeni gibi sunulduğunu savunan İnan, "kent güvenlik yönetim sisteminin" daha önce de var olduğunu, sadece kapsamının genişletildiğini belirtti.Eylem planı içinde bir de "Profesyonel eğitim yöneticiliği" oluşturma hedefi var. İnan'a göre, bir eğitimci profesyonel değil, önce idealist biri olarak yetiştirilmeli.