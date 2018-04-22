Kastamonu'da, 27 üniversiteden yaklaşık 300 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen kurultay sona erdi.

Kastamonu'da gerçekleştirilen 12. Ulusal Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) Öğrenci Kurultayı sona erdi.



Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Bilgehan Bilgili Kütüphanesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurultay ile ilgili açıklama yapan KÜ Bilişim Topluluğu Başkanı Fatih Şimşek, kurultayın verimli geçtiğini belirtti.



Kurultayın son gününde 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu'yu gezdiklerini anlatan Şimşek, "Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen BÖTE bölümü öğrencilerini ağırladık. Güzel bir kurultay geçirdik. Kurultaya 27 üniversiteden 300'e yakın öğrenci katılım sağladı. Birçok alanla ilgili yenilikleri tanıdık. Gelişmeleri takip ettik. Öğrencilerin gelişimi açısından güzel bir kurultay oldu." dedi.



Şimşek, 13. Ulusal Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) Öğrenci Kurultayı'nın İzmir'de yapılacağını hatırlatarak, "Kurultay her sene seçilen üniversitede yapılıyor. Kurultayda güncel BETÖ konuları ve bilimsel konularda konuşuyoruz. İş imkanları ve alanla ilgili konuşmalar yapılıyor. " ifadelerini kullandı.



Kurultaya İzmir'den katılan Muhammet Miraç Ergenç ise kurultayda 6 farklı kategoride yarışmaların düzenlendiğini belirtti.



Yarışmalarda kendilerinin başarılı olamadıklarını söyleyen Ergenç, "Başarılı olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kurultay birçok farklı üniversiteden gelen arkadaşlarla tanışmamız ve kaynaşmamıza vesile oluyor. Gelecek yıl arkadaşlarımızı Dokuz Eylül Üniversitesine bekliyoruz." dedi.