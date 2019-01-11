Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, son bir ayda 144 ilacın piyasada bulunmadığını belirtti

Çolak, “Bu ilaçların 30’u Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘temel ilaçlar’ listesinde yer alıyor” dedi. Erdoğan Çolak, yaşanan ilaç sorununun ancak yerli üretim ile çözülebileceğine vurgu yaptı.



144 ilaç piyasada bulunamıyor.



Türk Eczacıları Birliği, 2018 yılını sağlık, ilaç ve eczacılık açısından değerlendirdi.



Ankara’da özel bir otelde düzenlenen basın toplantısına Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Bölge Eczacı Odası Başkanları da katıldı.



Eczacılar adına konuşan Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, ilaç piyasasına ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.



Yaşanan ilaç sorununun ancak yerli ilaç üretimi ile çözülebileceğine vurgu yaptı Çolak.



2018 yılına ait veriler paylaşan Çolak, sağlık harcamalarının yüzde 17,1’inin yurttaşların cebinden karşıladığına dikkat çekti.



Eczacıların yıllardır ekonomik daralmayla karşı karşıya olduğunu ifade eden Çolak, taleplerini şöyle sıraladı.





HABER: TANSEV KARA

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