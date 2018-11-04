Binlerce aday, Kamu Personeli Seçme Sınavında ter döktü. Memur olarak atanmak isteyen adaylara 120 soru yöneltildi. 15 dakika kuralına takılan adaylarsa sınava alınmadı.

Kamu personeli olmak isteyen binlerce aday ter döktü.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen sınav saat 10:15'te başladı.



Sınavdan 15 dakika önce binada olma şartının uygulandığı KPSS'de adaylara 60 Genel Yetenek, 60 Genel Kültür olmak üzere toplamda 120 soru yöneltildi.



130 dakika süren sınava, ön lisans programlarından mezun olan adaylar girdi.



Sınav giriş belgesi ve fotoğraflı nüfus cüzdanı olmayanlar alınmadı. Ayrıca sınavdan 15 dakika önce yani saat 10'da binada olmayan adayların da sınav salonlarına girişlerine izin verilmedi. Daha önceki sınavlarda olduğu gibi yine 15 dakika kuralı nedeniyle sınava giremeyenler oldu.



İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulunda sınava girecek 2 aday saat 10 kuralı nedeniyle sınavı kaçırdı.



Adaylardan biri "Bebeğini bırakacak kimse bulamadığını" diğeri ise "Sınav yerini karıştırdığı için geç kaldığını" söylese de binaya alınmadı.



Ön Lisans KPSS'sinin sonuçları 29 Kasım'da açıklanacak.



ulusal.com.tr