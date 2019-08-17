Üniversite sınavı sonuçlarını öğrenenler, yaşadıkları şehirlerin dışında başka şehirlerde üniversite okumaya gitmeden önce o şehirlerde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) başvurarak barınma ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Öğrenciler aynı zamanda burs ve kredi başvurusunda bulunarak da o imkandan faydalanmaya çalışıyor. Öğrenciler için bu yollara nasıl başvuracaklarının yol haritasını çizdik. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgili öğrenciler T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları 19 Ağustos’ta başlıyor. 26 Ağustos’a kadar başvurularınızı 'Dijital Türkiye' (e-Devlet) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz." denildi

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?



Üniversite tercihlerini yaşadıkları şehirlerin dışında şehirlere yapan ve oralardaki üniversiteleri kazanan öğrenciler,



Başvurular, yurtkur.gsb.gov.tr adresindeki online işlemler kısmından yapılıyor.



Kredi burs işlemleri için de başvuru ekranı aynı sayfada bulunurken, kimlik numarası gibi bilgilere ihtiyaç duyuluyor.



KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?



1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.



2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,



3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,



4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.



5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.



CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN KYK YURT BAŞVURUSU PAYLAŞIMI



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgili öğrenciler T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları 19 Ağustos’ta başlıyor. 26 Ağustos’a kadar başvurularınızı 'Dijital Türkiye' (e-Devlet) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz." denildi. Üniversite tercihlerini yaşadıkları şehirlerin dışında şehirlere yapan ve oralardaki üniversiteleri kazanan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu 'na ( KYK ) ait yurtlarda kalabilmek için başvurunun nasıl yapılacağını araştırıyor.Başvurular, yurtkur.gsb.gov.tr adresindeki online işlemler kısmından yapılıyor.Kredi burs işlemleri için de başvuru ekranı aynı sayfada bulunurken, kimlik numarası gibi bilgilere ihtiyaç duyuluyor.1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda,denildi.