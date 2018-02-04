2 haftalık yarı yıl tatili bitti, ders zili yarın çalıyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen haftanın ilk günü itibariyle ders başı yapacak. Kilis ve Reyhanlı'da ise okullar 1 hafta sonra açılacak.

Yarıyıl tatili bitti... 2017 - 2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarı yılı pazartesi günü başlayacak.



Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ile bir milyon öğretmen için ders zili tekrar çalacak.



İkinci yarı dönem 8 Haziran Cuma günü sona erecek.



Bu arada Kilis'te okullar 1 hafta gecikmeli olarak açılacak. Kilis valiliğinden yapılan açıklamada tatilin bir hafta uzatıldığı, okullarda eğitime 12 Şubat pazartesi günü başlanacağı belirtildi.



Kilis'in yanı sıra Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de okulların 12 Şubat'ta açılacağı duyuruldu.







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