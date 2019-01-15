banner1002
ÖSYM'den Şehit ve Gazi aileleri açıklaması
ÖSYM'den Şehit ve Gazi aileleri açıklaması
50 asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
50 asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Ankara'dan Trump'a peş peşe tepki
Ankara'dan Trump'a peş peşe tepki

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden açıklandı.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını Bakanlığın internet sitesinden öğrenebilecek.

Atamalar 7 Şubat'ta

Öğretmen ataması için tercihler, 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 7 Şubat 2019'da yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI

Sözleşmeli öğretmenlerin alımı için gerekli şartlar, kadrolu öğretmenlerin alımı esasına uygun olarak yapılmaktadır. KPSS sınavından alınan puan sıralamasına göre, Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü okulların ihtiyacına göre alım yapılmaktadır.

Sözleşmeli öğretmenlerin alımı sırasında KPSS sonuçlarının yanında bir başka kriter ise sözlü mülakattan alacağı puan olarak görülmektedir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NERELERDE GÖREVLENDİRİLİRLER?

Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerin yaptığı gibiMilli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar.

Kadrolu öğretmenler hangi yetkilere sahipse, sözleşmeli öğretmenler de aynı yetkilere sahiptirler.

Yetkili oldukları dersi anlatıp öğrencilerin öğrenme düzeylerini ölçecek sınavlar yaparlar.


Kaynak: AA
Etiketler; #sözleşmeli öğretmen #sınav sonuçları #meb
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.