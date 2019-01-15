20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.



Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını Bakanlığın internet sitesinden öğrenebilecek.



Atamalar 7 Şubat'ta



Öğretmen ataması için tercihler, 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 7 Şubat 2019'da yapılacak.



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI



Sözleşmeli öğretmenlerin alımı için gerekli şartlar, kadrolu öğretmenlerin alımı esasına uygun olarak yapılmaktadır. KPSS sınavından alınan puan sıralamasına göre, Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü okulların ihtiyacına göre alım yapılmaktadır.



Sözleşmeli öğretmenlerin alımı sırasında KPSS sonuçlarının yanında bir başka kriter ise sözlü mülakattan alacağı puan olarak görülmektedir.



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NERELERDE GÖREVLENDİRİLİRLER?



Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerin yaptığı gibiMilli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar.



Kadrolu öğretmenler hangi yetkilere sahipse, sözleşmeli öğretmenler de aynı yetkilere sahiptirler.



Yetkili oldukları dersi anlatıp öğrencilerin öğrenme düzeylerini ölçecek sınavlar yaparlar.