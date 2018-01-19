Milyonlarca öğrenci bugün karne heyecenıyla uyandı.2017-2018 eğitim öğretim yılı sona erdi.
Bu özel gruba başarı belgelerini İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı törende öğrenciler ve aileler büyük mutluluk yaşadı.
Ankara'daysa karneyi sadece öğrenciler değil, Milli Eğitim Bakanlığı da aldı.
Eğitimciler Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a dönem sonu karnesi hazırladı ve Bakan Yılmaz başarısız oldu.
HABER: HASRET KAYA-ANIL HANÇERLİ
KAMERA:GÜÇLÜ ÇEZİK- SABRİ KARA
ulusal.com.tr
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