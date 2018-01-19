2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının 1. dönemi sona erdi. Tüm yurtta yaklaşık 18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşadı. İstanbul Beyoğlu'nda öğrenciler karnelerini Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Münir Özkul'un eşi Umman Özkul'un elinden aldı. İzmir'de karne günü renkli görüntülere sahne oldu. Ankara'da ise eğitimciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nı protesto etti.





Bu özel gruba başarı belgelerini İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı törende öğrenciler ve aileler büyük mutluluk yaşadı.



Ankara'daysa karneyi sadece öğrenciler değil, Milli Eğitim Bakanlığı da aldı.



Eğitimciler Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a dönem sonu karnesi hazırladı ve Bakan Yılmaz başarısız oldu.







HABER: HASRET KAYA-ANIL HANÇERLİ

KAMERA:GÜÇLÜ ÇEZİK- SABRİ KARA

ulusal.com.tr





Milyonlarca öğrenci bugün karne heyecenıyla uyandı.2017-2018 eğitim öğretim yılı sona erdi.Bu özel gruba başarı belgelerini İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı törende öğrenciler ve aileler büyük mutluluk yaşadı.Ankara'daysa karneyi sadece öğrenciler değil, Milli Eğitim Bakanlığı da aldı.Eğitimciler Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a dönem sonu karnesi hazırladı ve Bakan Yılmaz başarısız oldu.