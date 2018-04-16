14-15 Nisan 2018 tarihlerinde binlerce öğrencinin girdiği Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bahar dönemi vize sınavının soru ve cevapları yayınlandı

Soru ve cevapların açıklandığını Anadolu Üniversitesi twitter hesabı üzerinden "Bahar Dönemi Ara Sınav sorularınıza https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. #AnadoluÜniversitesi #AçıköğretimFakültesi" ifadeleriyle duyurdu.



Sınav sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Önceki sınav sonuçlarının açıklanma tarihlerine bakıldığında 14-15 Nisan tarihinde yapılan sınav sonuçlarının 15 gün içersinde açıklanması bekleniyor.



AÖF SINAV TARİHLERİ DEĞŞTİ



Milli Eğitim Bakanlığı, yeni sınav sistemi olan Liseye Geçir Sınavı'ndan (LGS) dolayı Anadolu Üniversitesi, final sınav tarihlerinde değişikliğe gitt. Değişikliğe göre, Bahar Dönemi Final Sınavı, 26-27 Mayıs 2018, 2017/2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı da 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.



AÖF sınavının kimi öğrencilere zor geldiği kimilerine kolay geldiği yorumları yapıldı



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