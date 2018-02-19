2018 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe başvuru tarihleri ne zaman?
2018 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Ve Atama Duyurusu ile ilgili ek yayımladı.
MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin duyuru yayımladı.
Buna göre, ön başvurular 2 Mart'ta alınacak, sözlü sınavlar 14 Nisan ve 8 Mayıs'ta yapılacak.
MEB'in duyurusu şu şekilde:
"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU
Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının
karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 20.000 pozisyona sözleşmeli öğretmen atamak üzere Ek 1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda başvuru alınacaktır.
1. Başvuru Şartları
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk
vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların
tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların
ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği
Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt
içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
1.6. 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri
(KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir
ceza almamış olmak,
1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak
çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla
bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.
2. Başvuru
2.1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak
başvuru elektronik ortamda (http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr
adreslerinden) alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde
belirtilen sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecektir. Tercih ettiği sınav
merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça
belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Başvuru takvimi Ek 4’te belirtilmiştir.
2.2. Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.
2.3. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana
başvuruda bulunabilecektir.
2.4. Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal
Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil ( İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf
Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince,
Fransızca ve Rusca alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise
KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir.
2.5. Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin
“Elektronik Başvuru Formu”nun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri
kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.
2.6. Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.
2.7. Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular,
başvurunun yapıldığı gün ya da -başvurunun son gününe rastlayan gün hariç- bir sonraki gün
mesai saatleri içinde onaylanacaktır.
2.8. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.
2.9. Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler,
bu durumu belirten bir dilekçe ile il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu
iddialar il millî eğitim müdürlüklerince İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Öğretmen
Atama Daire Başkanlığı) faks ya da e-posta yoluyla bildirilecektir.
2.10. Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından
sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.
2.11. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî
eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim
programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe
aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu
gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz
sayılacaktır.
2.12. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek
durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet
adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına
uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.
2.13. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik
hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan
askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve
muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il
millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve
başlatılacaklardır.
2.14.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı
yazısı gereğince Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Selçuk Üniversitesi
Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının Çocuk Gelişimi
Öğretmenliğine atanma yönündeki başvuruları onaylanmayacaktır.
3. Başvuruda İstenecek Belgeler
3.1. Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,
3.2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon
Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da
İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu
belgenin onaylı örneği,
3.3. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt
içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
3.4. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16
kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi
felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik
formasyon belgesi yerine kullanılamaz.).
3.5. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge
istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.
4. Öğretmenliğe Atamaya Kaynak Programlar
4.1. Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine
atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki
Çizelgeyle belirlenmiştir. Başvuru yapacak adaylar, http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinden
öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebilecektir.
4.2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yüksek öğreniminin
ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya
programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması
gerekmektedir.
4.3. Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.
4.4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 23.01.2012 tarihli ve 581 sayılı görüşü
doğrultusunda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas
Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi
ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve
Edebiyatı alanına başvuru yapabilecektir.
4.5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı
doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre
kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:
4.5.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı
bahar yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak
denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları
bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek; belge ibraz edemeyen
adaylar ise başvuruda bulunamayacaktır.
4.5.2. 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik
belgesi istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları
yükseköğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.
4.6. İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi
bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
4.7. İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)” alan öğretmenliğine,
Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı kararı eki çizelgede kaynak
gösterilen yükseköğretim programlarından 2009-2010 öğretim yılı itibarıyla kayıtlı yada bu
programlardan mezun durumda olanlar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29/11/2017
tarih ve E.20405695 sayılı görüşü çerçevesinde “Teknoloji ve Tasarım” alanına başvuru
yapabilecektir. Diğer taraftan, 2009-2010 öğretim yılı itibarıyla Resim-İş Öğretmenliği
programına kayıtlı veya mezun olanlar da “Teknoloji ve Tasarım” alanına başvuru
yapabilecektir.
4.8. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik
(Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık eden Balıkçılık Teknolojisi
Mühendisliğinden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihten önce adı geçen
bölümde kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Yönetimi alanına birinci
öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.
4.9. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik
(Gemi Makineleri) alanına kaynaklık eden Motor Öğretmenliği, Otomotiv
Öğretmenliği/Eğitimi ve Otomotiv Teknolojisi Eğitimi Bölümünden Mart 2014 tarihinden
önce mezun olanlar ile bu tarihte adı geçen bölümlerde öğrenim görmekte olup daha sonra
mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Makineleri alanına birinci öncelikli olarak başvuruda
bulunabilecektir.
4.10. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümünün adının Geleneksel Türk Sanatları
olarak değiştirildiğine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14/07/2008 tarihli ve
18140 sayılı yazısı ile 05/06/2010 tarihli ve 15769 sayılı yazısı doğrultusunda, alanlara
kaynaklık etmede Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları gibi kabul
edilecektir.
5. Pedagojik Formasyon
5.1. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,
5.2. En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (1993–1994 öğretim yılı ve
daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),
5.3. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),
5.4. İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,
5.5. Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu
sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesi,
olmak üzere, adayların bu belgelerden herhangi birine sahip olmaları gerekmektedir.
5.6. Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer
alanlar için de geçerli sayılacaktır.
5.7. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan
pedagojik formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul
edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının
izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açılan pedagojik
formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.
5.8. Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini
başarı ile tamamlayan; ancak, formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı
olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları belge ile başvuru yapabilecektir. Bu durumda
olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne,
aldıkları bu belgenin tarih ve sayısını girecektir.
6. Onay İşlemleri
6.1. İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür
yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında; “Başvuru Onay Komisyonu”
oluşturulacaktır. İl millî eğitim müdürlüğünce öğretmenlik başvurularının kabul edilmesi ve
onaylanmasına yönelik işlemler için ilçe millî eğitim müdürlüklerinde de Başvuru Onay
Komisyonu oluşturulabilecektir.
6.2. Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe millî
eğitim müdürlüklerince alınacaktır.
6.3. Elektronik Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile
“üniversiteye kayıt tarihi”nin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık
bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday
giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.
6.4. Onay modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan
belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi
zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından uyarıların okunduğu
anlamını taşımakta olup evrak incelemesi sırasında işaretlenmiş olan uyarılara dikkat edilmesi
gerekmektedir.
6.5. Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı,
eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına “Pedagojik Formasyon Belgesi var
mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve
sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.”
ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi
aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin “tarih” ve
“sayı”sını girmeleri gerekmektedir.
6.6. Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi
düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının tarih ve
sayısını elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne
girecektir. Pedagojik formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır.
Pedagojik formasyon belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.
6.7. Pedagojik formasyon belgesinde belge “sayısı”nın olmaması durumunda ekranda
sayı alanına “0” (sıfır) girilecektir.
6.8. Elektronik Başvuru Formunda, adayların fotoğraflarının Başvuru Formuna
yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarının, tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek
üzere taranarak onay işlemi sürecinde Forma aktarılması sağlanacaktır.
6.9. Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun üç adet
çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalatılacaktır.
Onaylanan Başvuru Formunun iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer
nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza
edilecektir.
6.10. Onaylanmış Başvuru Formunu yanlış doldurduğunu sonradan beyan ederek
yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların belgeleri
yeniden incelenecek; isteklerinin uygunluğu hâlinde başvuruları reddedilerek yeniden
başvuruda bulunmaları sağlanacak ve uygun başvurular onaylanacaktır.
6.11. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe millî eğitim müdürleri
dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya
il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.
6.12. Adayların başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014
tarihli ve 9 sayılı öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarının geçici maddeleri de
dâhil olmak üzere ilgili maddeleri ve eki Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan
yükseköğretim programları/fakültelere göre belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak
yapılacaktır.
6.13. Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, tarayıcıdan
geçirilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta
ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.
7. Sözlü Sınav
7.1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları
onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan
alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son
sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü
sınava alınacaktır.
7.2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav
Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
7.3. Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve
muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik
gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle
değerlendirilecektir.
7.4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il
millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.
7.5. Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek;
sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe
atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.
7.6. Sözlü sınava alınacak adaylar http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr
adreslerinden duyurulacaktır.
7.7. Sözlü sınav sonuçlarının ilanı Bakanlığın belirleyeceği tarihte http://meb.gov.tr
ile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir.
8. İtiraz
8.1. Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla
sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.
8.2. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere
bildirilecektir.
8.3. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar http://meb.gov.tr ile
http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacak duyuruda belirtilen tarihler arasında
yapılacaktır.
9. Tercihler
9.1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim
kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
9.2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından
istenilen öncelikte yapılabilecektir.
9.3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.
9.4. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih
değişikliği yapabilecektir.
9.5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;
9.5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”
9.5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”
seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
9.6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen
kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere
değerlendirmeye alınacaktır.
9.7. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak
üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği,
matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi
bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü
mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih
edecektir.
10. Atamalar
10.1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü
sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
10.2. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak,
eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
11. Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve Başlama
11.1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın
http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
11.2. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda
gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201
sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.
11.3. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi
esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:
11.3.1. Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,
11.3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
11.3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
11.3.4. Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
11.3.5. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz
edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.
11.3.6. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu
olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
11.4. Ataması yapılanlar, bu bölümün “11.3.” maddesinde belirtilen belgeler ile
birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde
bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve
başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve
başlatılmayacaktır.
11.5. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları
il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve
başlayabilecektir.
11.6. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî
müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve
başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.
11.7. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait
sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında
Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
11.8. Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu
olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik
görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp;
adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam
teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.
11.9. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde
göreve başlayacaktır.
12. Göreve başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler
12.1. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve
başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki
ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.
12.2. Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına
atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.
12.3. Atama şartlarının taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaları iptal edilenler
ile süresi içinde göreve başlamayanların yerine sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten
itibaren altı aylık süre içinde puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecektir.
13. Atama süreci
Sözleşmeli öğretmenliğe atama sürecine ilişkin diğer hususlar daha sonra
http://meb.gov.tr ile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir.
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
SN
ALAN
KODU ALAN ADI
TABAN
PUANI
KONTENJAN
SAYISI
1 7028 Adalet 50 55
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 3
3 2246 Almanca 50 98
4 7092 Arapça 50 140
5 2265 Beden Eğitimi 50 673
6 1119 Bilişim Teknolojileri 50 453
7 1123 Biyoloji 50 68
8 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 38
9 1963 Büro Yönetimi 50 5
10 1207 Coğrafya 50 116
11 4927 Çince 50 1
12 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 45
13 7109 Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 8
14 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 50 3
15 1245 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 50 1.907
16 7035 El San.Tek./El Sanatları 50 5
17 7036 El San.Tek./Nakış 50 8
18 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 50 41
19 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 50 46
20 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 43
21 1371 Felsefe 50 39
22 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 50 1.095
23 1390 Fizik 50 132
24 1417 Fransızca 50 3
25 4951 Gazetecilik 50 2
26 7110 Gemi Yapımı / Gemi İnşa 50 1
27 7112 Gemi Yapımı / Yat İnşa 50 1
28 7044 Gıda Teknolojisi 50 1
29 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 50 2
30 7102 Görsel Sanatlar 50 241
31 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 50 5
32 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 50 15
33 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 50 1
34 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 50 1
35 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 50 1
36 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 50 45
37 7113 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 50 2
38 7114 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 50 3
39 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 50 455
40 1715 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 50 1.453
41 1524 İngilizce 50 2.002
42 7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 50 1
43 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 50 2
44 7091 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 50 14
45 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 50 157
46 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 50 6
47 7096 Laboratuvar Hizmetleri 50 2
48 7120 Maden Teknolojisi 50 2
49 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 50 7
50 2353 Matematik 50 400
51 4972 Metal Teknolojisi 50 6
52 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 7
53 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 8
54 4976 Muhasebe ve Finansman 50 10
55 1822 Müzik 50 335
56 4439 Okul Öncesi Öğrt 50 1.676
57 7106 Özel Eğitim 50 664
58 2368 Psikoloji 50 2
59 2838 Radyo-Televizyon 50 1
60 7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 50 1
61 7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 50 2
62 7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 50 1
63 7103 Rehberlik 50 922
64 4883 Rusça 50 1
65 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 50 1
66 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 50 1
67 2403 Sınıf Öğretmenliği 50 3.806
68 7119 Sivil Havacılık 50 1
69 2510 Sosyal Bilgiler 50 561
70 7116 Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj 50 1
71 7118 Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri 50 3
72 2036 Tarih 50 163
73 7101 Tasarım Teknolojileri 50 1
74 4900 Teknoloji ve Tasarım 50 20
75 7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 50 1
76 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 10
77 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 50 370
78 2143 Türkçe 50 1.450
79 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 50 8
80 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 50 5
81 4991 Ulaştırma Hizmetleri 50 58
82 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) 50 2
83 7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) 50 1
84 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 35
85 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 19
20.000
EK-1
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN
PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ ( 2018-MART)
GENEL TOPLAM
Sayfa 1 / 1
EK-2
SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ
1 Adana
2 Afyonkarahisar
3 Ankara
4 Antalya
5 Bursa
6 Elazığ
7 Erzurum
8 Gaziantep
9 İstanbul
10 İzmir
11 Kayseri
12 Konya
13 Malatya
14 Muğla
15 Ordu
16 Samsun
17 Sivas
18 Trabzon
EK-3
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME FORMU
ADAY ADI VE SOYADI: T.C. NO:
I- BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında
tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapar. 0-5
2 Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici
söylemde bulunabilir. 0-5
3 Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.
0-5
4 Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla
düşüncelerini ifade eder. 0-5
5 Cümleleri düzgün ve açık olup, uzun cümle içeren açıklamalar da bile vurgu
ve tonlamaya dikkat ederek dilbilgisi kurallarına uyar. 0-5
II- İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde
kullanırlar. 0-5
2 Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin
duyacağı şekilde ayarlar.
0-5
3 Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim
olabilmektedir. 0-5
4 Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.
0-5
5 Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile, karşısındakileri etkileyecek
ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir. 0-5
III- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini
hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir. 0-5
2 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve
yorumlar konuyla tutarlılık arz eder. 0-5
3 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla
ilişkilendirerek ifade eder. 0-5
4 Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin
konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir. 0-5
5 Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve
çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır. 0-5
IV- TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 Temsil ettiği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve
davranışlarında dengeli ve uyumludur. 0-5
2 Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan,
heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir. 0-5
3 Baskıcı ve ısrarcı davranmadan; iddialı, kendinden emin ve içtenlikle
konuşabilmektedir. 0-5
4 Konuyu kendine özgü fikirlerle açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir. 0-5
5 Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanır. 0-5
TOPLAM PUAN
Açıklama
KOMİSYON ÜYESİ ADI-SOYADI/ İMZA
EK-4
TAKVİM
İşlem Tarih
Ön Başvuru Alınması
Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı
Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması
02/03/2018
08/03/2018
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları
Sınav Merkezlerinin İlanı
16/03/2018
Sözlü Sınavların Yapılması
14/04/2018
08/05/2018
Not: Sözlü sınav sonuçlarının ilanı, sonuçlara ilişkin itiraz ve atama sürecine ilişkin diğer
hususlar daha sonra http://meb.gov.tr ile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden ilan
edilecektir."
ulusal.com.tr
2018 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe başvuru tarihleri ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Ve Atama Duyurusu ile ilgili açıklama yaptı. MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin duyuru yayımladı. Ön başvurular 2 Mart'ta alınacak, sözlü sınavlar 14 Nisan ve 8 Mayıs'ta yapılacak.. İşte 2018 Mart MEB Sözleşmeli Öğretmenliğe başvuru tarihleri
2018 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe başvuru tarihleri ne zaman?