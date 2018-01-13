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2018 ocak AÖF final sınavı soruları yorumları! AÖF'de Twitter sorusu

Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) bugün ve yarın yapılan güz dönemi final sınavından çıkan öğrenciler sorularla ilgili değerlendirmeler yaptı. Bu kapsamda yorumlara göre, sınavda Twitter ile ilgili bir soru soruldu

2018 ocak AÖF final sınavı soruları yorumları! AÖF'de Twitter sorusu

Bugün ve yarın yapılan 2018 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavına çok sayıda öğrenci girdi.

Sınav çıkışı öğrenciler AÖF final sınavıyla ilgili yorumları okumaya başladı.

Yorumlara göre, AÖF sınavında sosyal medya devi Twitter ile ilgili de bir soru soruldu.

Peki AÖF 2018 ocak güz dönemi final sınavı soruları nasıldı?

İşte yorumlar:

Aöf adalet grubunda soruları tartışıyorlar cahillik had safhada adam 82 anayasasını sadece 82 yılında sanıyo durum bu

AÖF sınavından çıktım az evvel Twitter’la alakalı bir soru vardı cevabından emin olduğum tek soru

Sadece iPhone kullanıcılarının ve iPhone sahibi olanların arkadaşlarının bilebileceği "safari" sorusu için thanks AÖF

Hacı o sorular ne açık öğretimsin sen kendine gel #Aöf

insan sevdiğine nasıl bakar, işte öyle baktım soru kitapçığına

Günaydın aöf sınav haftası yine birbirinden saçma sorular!

#aöf de ki twitter sorusunu görünce 1 soru garanti diye sevinmem..

Aöf hukuk dersi sınavına girdim ... okdr çalıştım ama oyle yerlerden sormuşlar ki avukat bile çözemez

Keşke her sınavım bu kadar kolay geçse canım aöf hocaları ne güzel soruyosunuz yav

ulusal.com.tr

Etiketler; #öaf final sınavı #aöf sınav yorumları #aöf soruları nasıldı #aöf soruları zor muydu kolay mıydı #aöf twitter sorusu
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