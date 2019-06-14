Bugün 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının son ders günü. 18 milyon öğrenci karnesini alarak 3 aylık yaz tatiline çıkıyor. 2019-2020 yılı ders zili ise 9 eylül 2019’da çalacak.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında yılın son ders zili çaldı.



17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı sona eriyor.



18 milyon öğrenci için 3 ay sürecek yaz tatili başladı.



Öğretmenlerin yaz tatili ise henüz başlamadı. Öğretmenler mesleki çalışma eğitimlerini tamamladıktan sonra tatile çıkabilecek. Mesleki çalışma takviminin ilk haftası 17-21 Haziran, 2. haftası da 24-28 Haziran olarak planlandı.



2019-2020 eğitim yılının ders zili 9 Eylül 2019'da çalacak.



Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 20-31 Ocak 2020'de de yarıyıl tatili olacak.



İkinci dönemde ise 6-10 Nisan 2020’de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.





ulusal.com.tr