Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında yılın son ders zili çaldı.
17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı sona eriyor.
18 milyon öğrenci için 3 ay sürecek yaz tatili başladı.
Öğretmenlerin yaz tatili ise henüz başlamadı. Öğretmenler mesleki çalışma eğitimlerini tamamladıktan sonra tatile çıkabilecek. Mesleki çalışma takviminin ilk haftası 17-21 Haziran, 2. haftası da 24-28 Haziran olarak planlandı.
2019-2020 eğitim yılının ders zili 9 Eylül 2019'da çalacak.
Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 20-31 Ocak 2020'de de yarıyıl tatili olacak.
İkinci dönemde ise 6-10 Nisan 2020’de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
ulusal.com.tr
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