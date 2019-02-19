Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar dönemi kayıt yenileme süreci bugün başladı. Yeni sisteme göre öğrenciler ders seçimlerini yaptıktan sonra harç ücretlerini yatırarak kayıt yenilemelerini yapabilecek. Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek

Bugün başlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme sürecinde ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek. AÖF’ten yapılan açıklamada yeni sistemin duyurusu yapıldı. Açıklamada “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir” denildi. Harç ücretleri Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilecek. Kayıt Yenileme İşlemleri 22 Şubat 2019 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.



Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.



Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacak. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün olmayacak.



SON GÜN KREDİ KARTI İLE İŞLEM YAPILMAYACAK



Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilecek. Kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacak.



Öğrencilere yapılan uyarıda ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmeleri belirtildi. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.



ŞİFRENİZİ ALMAYI UNUTMAYIN



Şifresi olmayan ya da unutan öğrenciler, www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bölümündeki “Şifre Hatırlatma” bağlantısından ya da 0850 200 46 10 ya da 444 10 26 (7 gün 24 saat) numaralı Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezini sistemindeki kayıtlı cep telefonu numarasıyla arayarak veya size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek alabileceği vurgulandı.



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