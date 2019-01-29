Kamu Personeli Seçme Sınavı olan 2019 KPSS ne zaman yapılacak. Binlerce kişi kamu personelliği için 2019 KPSS'ye başvuru yapmayı planlıyor. Peki 2019 KPSS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman

ÖSYM tarafından 2019 KPSS'ye ait bilgiler paylaşıldı. Sınav tarihlerinin yanı sıra sınava başvuru tarihleri de açıklandı. Sınavların ardından binlerce kişi atama sonuçlarını merakla takip edecek. Belirlenen ÖSYM takvimine göre, 2019 KPSS başvuru ve sınav tarihleri



KPSS KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, KPSS lisans kılavuzunu başvuru tarihi olan 3 Mayıs 2019 tarihinde resmi web sitesinde yayımlayacak. Kılavuz içerisinde, KPSS başvuru ücreti ve sınava dair başvuruların nasıl yapılacağına dair bilgiler yer alacak.



KPSS BAŞVURU, SINAV VE SONUÇ TARİHLERİ



Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı: Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 14 Temmuz 2019.



Alan Bilgisi 2019 sınavı: Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2018. Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).



Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı: Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 28 Temmuz 2019



2019 KPSS sınav sonuçları: Tüm sınavlara dair sonuçlar tek bir günde açıklanacak. ÖSYM sınav sonuç tarihini açıkladı: 29 Ağustos 2018.