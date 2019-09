Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paraya başvuru tarihi belli oldu mu? KYK Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak? Başvuru yolları ve detaylı bilgileri derledik. Burstan yararlanacak öğrenciler, Ön lisans öğrencileri, lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez. Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir. Burs başvurularının başlama tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvurusu için öngörülen süreç, geçtiğimiz yıl baz alınırsa bu ay başlayacak

BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR



Kurum yurt içinde ve yurt dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim kredisi vermektedir.

29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Kurum tarafından katkı kredisi verilmemektedir.





BURS NEDİR ?



Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.



Burstan yararlanacak öğrenciler,



Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.



Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler



Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,



2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,



Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.





ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?



Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.



Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.



Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;



Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.





Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.





Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler



Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)

Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,

Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)

Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,

Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

öğrenim kredisinden yararlanamazlar.



Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.





KATKI KREDİSİ NEDİR ?



Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.



Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da katkı kredisi verilmemektedir.



Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.



KURUMDAN İLK DEFA BURS / ÖĞRENİM KREDİSİ ALMAK İÇİN MÜRACAATTA BULUNACAK ÖĞRENCİLERİN YAPACAKLARI İŞ VE İŞLEMLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR



Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.



Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.



Öncelik Belgeleri



Şehit/Gazi çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi) (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge),

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam teşekküllü Devlet Hastanesi)

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

Amatör milli sporcular (Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden, amatör futbolcular Futbol Federasyonundan teyit edilmektedir.)

Anne ve babası vefat edenler,(Kurumumuz tarafından Mernis'den alınmaktadır.)

Öğrencilerin; yukarıdaki söz konusu belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alarak, belirlenen süre içerisinde Kurumun "Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya /ANKARA " adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.



Belgeleri ile beyanları arasında farklılık bulunan öğrencilerin burs/ kredi tahsis işlemleri vermiş oldukları belgeleri esas alınarak yapılacaktır. Tahsis yapılamayan öğrencilere ayrıca bilgi verilmeyecektir.



Öğrencilerin müracaat etmiş olmaları kendilerine mutlaka burs veya kredi tahsis edileceği anlamına gelmemektedir. Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun kyk.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilmektedir. Kendilerine burs veya kredi tahsis edilen; 18 yaşından büyük öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak kendi e-devlet şifreleri ile, 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak, anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile onaylayacaklardır.

15 yaşından küçük öğrenciler anne veya babaları, şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Kredi ve Yurtlar Kurumumu İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile birlikte giderek, taahhütnamelerini Kurum personeli huzurunda onaylayacaklar, süresi içinde Genel Müdürlüğümüze ulaştıracaktır.



Burs-Kredi Taahhüt Senedini düzenlemeyenlere burs veya öğrenim kredi verilmeyecek olup, ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Öğrenci kyk.gsb.gov.tr adresindeki Kredi/Burs Sonuç ekranından T.C. Ziraat Bankası linkine ulaşarak öğrenecekleri şubelerinden adına düzenlenmiş olan BANKKART'larını alarak burs yada öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden süre tahdidi olmaksızın istedikleri zaman, ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir. Öğrencilere TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre her ayın 6.-10. günleri arasında ödeme yapılacaktır.





ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORCUNUN TESPİTİ



Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrencilerin borcu; kredilerinin verildiği tarihten normal öğrenim sürelerinin bitimine kadar geçen veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir.



Öğrencilerin ödeyecekleri kredi (Yİ-ÜFE) borcu, öğrencilerin öğretimi süresince Kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçmemektedir.





ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ



Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması

hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.



BURSUN KESİLME SEBEPLERİ



Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması

hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.





BURS ALAN ÖĞRENCİLERE BAŞARISIZLIK VEYA VAZGEÇME SEBEBİYLE ÖĞRENİM KREDİSİ VERİLMESİ



Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez. Bursu kesilen öğrencilere burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir.



Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve aynı öğretim türünde bir daha burs verilmez. Ancak bursun kesildiği tarihte öğrenim kredisi almak isterse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kredi verilebilir.



BURS/KREDİ ALMAKTAN VAZGEÇEN ÖĞRENCİLER



Kurumumuzdan burs/kredisi almakta olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşarak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemini yapabilirler.



Normal öğrenim süresi içerisinde öğrencinin kredisini tekrar talep etmesi halinde, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar kredi ödenmektedir.

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaktan vazgeçen öğrenciye tekrar burs ödemesi yapılamaz, ancak talep etmesi halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar tekrar öğrenim kredisi ödenir.

Kredi almaktan vazgeçen öğrenci, kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık taksitler halinde öder.





ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORCUNUN ÖDENMESİ (Yüksek Lisans Hariç)



Öğrenci, öğrenim ve/veya katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde öder. ( 2006-2007 öğretim yılından önce üçer aylık)

Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitişi ve borçlarının ödeme başlangıç tarihi, yeni öğretim kurumlarının normal öğrenim süresine göre tespit edilir.



ÖĞRETİM KURUMUNDAN AYRILMA HALİNDE BORCUN ÖDENMESİ



Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede aylık taksitler halinde borcunu öder.( 2006-2007 öğretim yılından önce üçer aylık)

Öğretim kurumunu değiştirdikten veya kredi almaktan vazgeçtikten sonra öğretim kurumundan ayrılan veya çıkarılanlar hakkında da aynı borç ödeme kuralları uygulanır.



DİĞER HALLERDE BORCUN ÖDENMESİ



Hakikate aykırı beyanda bulunma, kesin hükümle mahkum olma ve Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma sebebiyle kredisinin kesilmesi halinde öğrenci borcunu; kredisinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonraki tarihi takip eden ödeme döneminden başlamak suretiyle bir yıl içinde aylık dönemler halinde öder. ( 2006-2007 öğretim yılından önce üçer aylık) Bu durumda olan öğrenciler için "Kredi Borcunun Tespiti" maddesine göre belirlenen endeks artışından ilave edilen miktarlardan herhangi bir indirim yapılmaz.



YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARININ ÖDENMESİ



Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin, lisans öğrenimi döneminde aldıkları kredilerden doğan borçlarının ertelenebilmesi için; Lisans/lisans üstü öğrenimini normal eğitim süresinde tamamladıktan sonra, öğrenimine ara vermeden lisan üstü eğitime başlamaları gerekmektedir.



Öğrenciler lisansüstü öğrenimine kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 30 gün içinde, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile borç erteleme talebinde bulunabilirler.



e-devlet dışında gelen erteleme talepleri dikkate alınmamaktadır.



Öğrencilerin erteleme talebinde bulunmaları halinde;

-Lisans öğrenimini normal eğitim süresinde tamamladıktan sonra, öğrenimine ara vermeden yüksek lisans (master) öğrenimine devam eden öğrenciler, öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarını, yüksek lisans öğrenimlerinin normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,



-Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler de öğrenim kredisi borçlarını, doktora öğrenimlerinin normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,



kredi aldıkları süre kadar zamanda ve aylık dönemler halinde ödemek zorundadırlar.



BURSUN GERİ ÖDENMESİ



Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan . Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.



ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ TAKSİTLERİNİN ÖDENME ZAMANI



Borçlu öğrenim ve/veya katkı kredisi taksitini her dönemin son ayının son iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar.

Ödeme günü (borcun aylıktan kesilmesi hali hariç) taksitin ödenmesi ile ilgili banka dekontu tarihidir.

Ödemeyi ve gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınacaktır.

Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanmaktadır.

İvedilik kazanan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri yada mal sandıklarınca tahsil olunarak, Kurum hesabına aktarılır.



KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİ



Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler www.turkiye.gov. tr. adresinden e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabilirler.



Kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır.



Ayrıca, ödeme dönemleri askerlik yükümlülüğüne rastlayan erkek borçlular, askerlik şubelerinden alacakları belge ile Kurumumuza yazılı olarak müracaat etmeleri halinde borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar Kurumca ertelenmektedir.



BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ KONUSUNDA OLUŞAN SORUNLARI



Burs/ öğrenim ve katkı kredisi ile ilgili soru ve sorunları olan öğrenciler;



http://yurtkur.gsb.gov.tr/Sayfalar/2446/2388/SikcaSorulanSorular adresinden sıkça sorulan sorular bölümünü inceleyebilirler.



Posta ile:



Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya/ANKARA



Elektronik Posta ile:



http://www.kyk.gsb.gov.tr/web/Yurtkur/krediMailGiris.do alanına girerek



Telefon ile:



444 19 61 numaralı Çağrı Merkezimizden gerekli bilgileri alabilirler.