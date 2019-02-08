Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yaptı. 53 bin 871 adayın tercih yaptığı atama için bakanlıkta kura töreni düzenlendi. Kontenjan ise beklentileri karşılamadı. Bunun yanı sıra atamanın kadrolu değil, sözleşmeli olmasına da tepki vardı.

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20 bin sözleşmeli



Atama için Milli Eğitim Bakanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Bakan Ziya Selçuk ile adaylar ve aileleri katıldı.



20 bin kontenjan kapsamında 78 öğretmenlik alanı için 53 bin 871 kişi tercih yaptı.



Atama yapılan en yüksek branş 3 bin 47 kişi ile sınıf öğretmenliği oldu. Sınıf öğretmenliğini 2 bin 38 kişi ile İngilizce, bin 910 kişi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği takip etti.



Kura ile Bin 601 okul öncesi, bin 401 matematik, bin 93 Türkçe ve bin 56 da Rehber Öğretmeninin de yeri belirlendi.



Atamalarda 8 bin 470 kontenjan ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi birinci sırada, 6 bin 438 ile Doğu Anadolu Bölgesi ikinci sırada yer aldı.



Öğretmen adaylarının 2019 yılı için en az 100 bin kontenjan talebi var. Bu kapsamda Şubat ayında en az 40 bin kişinin atamasının yapılması istenmişti. Zira bunun için de pek çok kez Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelerek eylemler yapmışlardı. Ancak Şubat ayı için beklediklerini alamadılar. Atama 20 bin ile sınırlı tutuldu.



Tepkiler sadece kontenjan sayısıyla sınırlı değil. Bir sözleşmeli öğretmenin kadrolu olması için en az 3 yıl görev yapması gerekiyor. Eğitim sendikaları sözleşme öğretmenliğe son verilmesini ve bütün atamaların kadrolu olmasını istiyor.







HABER: TANSEV KARA

ulusal.com.tr 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı.Atama için Milli Eğitim Bakanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Bakan Ziya Selçuk ile adaylar ve aileleri katıldı.20 bin kontenjan kapsamında 78 öğretmenlik alanı için 53 bin 871 kişi tercih yaptı.Atama yapılan en yüksek branş 3 bin 47 kişi ile sınıf öğretmenliği oldu. Sınıf öğretmenliğini 2 bin 38 kişi ile İngilizce, bin 910 kişi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği takip etti.Kura ile Bin 601 okul öncesi, bin 401 matematik, bin 93 Türkçe ve bin 56 da Rehber Öğretmeninin de yeri belirlendi.Atamalarda 8 bin 470 kontenjan ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi birinci sırada, 6 bin 438 ile Doğu Anadolu Bölgesi ikinci sırada yer aldı.Öğretmen adaylarının 2019 yılı için en az 100 bin kontenjan talebi var. Bu kapsamda Şubat ayında en az 40 bin kişinin atamasının yapılması istenmişti. Zira bunun için de pek çok kez Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelerek eylemler yapmışlardı. Ancak Şubat ayı için beklediklerini alamadılar. Atama 20 bin ile sınırlı tutuldu.Tepkiler sadece kontenjan sayısıyla sınırlı değil. Bir sözleşmeli öğretmenin kadrolu olması için en az 3 yıl görev yapması gerekiyor. Eğitim sendikaları sözleşme öğretmenliğe son verilmesini ve bütün atamaların kadrolu olmasını istiyor.