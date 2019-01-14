banner1002
CHP'den 'Sayısal Loto'da şaibe' iddiası
CHP'den 'Sayısal Loto'da şaibe' iddiası
VakıfBank'tan kredi yapılandırması açıklaması
VakıfBank'tan kredi yapılandırması açıklaması
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı
Tahran'da kargo uçağı düştü
Tahran'da kargo uçağı düştü

2019 Milli Savunma Üniversitesi sınavlarının hazırlıkları başlıyor

2019 Milli Savunma Üniversitesi sınavlarının hazırlıkları başlıyor. Adaylar şimdiden giriş sınavlarına hazırlanmaya başladı. Sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte gözler başvuru tarihlerine çevrildi. İşte sınav hakkında merak edilenler...

2019 Milli Savunma Üniversitesi sınavlarının hazırlıkları başlıyor

Merakla beklenen, Milli Savunma Üniversitesi Askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuru tarihleri ve sınav takvimi belli oldu. 

Başvurular 16 Ocak-27 Şubat arasında yapılabilecek.

Belirlenen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü ise 7 Mart olarak belirlendi. Sınav sonuçları da 26 Nisan'da açıklanacak. 

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek.

Adayların ÖSYM tarafından başvuru tarihleri arasında yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. 


ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #asker öğrenci aday belirleme sınavı #msü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.