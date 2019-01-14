2019 Milli Savunma Üniversitesi sınavlarının hazırlıkları başlıyor. Adaylar şimdiden giriş sınavlarına hazırlanmaya başladı. Sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte gözler başvuru tarihlerine çevrildi. İşte sınav hakkında merak edilenler...

Merakla beklenen, Milli Savunma Üniversitesi Askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuru tarihleri ve sınav takvimi belli oldu.



Başvurular 16 Ocak-27 Şubat arasında yapılabilecek.



Belirlenen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü ise 7 Mart olarak belirlendi. Sınav sonuçları da 26 Nisan'da açıklanacak.



Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek.



Adayların ÖSYM tarafından başvuru tarihleri arasında yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.





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