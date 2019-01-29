Öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarındaki önemli noktalardan biri sınavlardır. Öğrenciler, sınavlara aylar hatta seneler öncesinden hazırlanmaya başlıyor. 2019 YKS AYT, TYT ve YDT de önemli sınavlar arasında. Peki 2019 YKS AYT, TYT ve YDT ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihleri

Yaklaşan 2019 YKS AYT, TYT ve YDT sınavlarının tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından sınavların tarihleri açıklandı



YKS başvuruları 12 Şubat’ta başlayacak ve 6 Mart’ta son bulacak.



YKS NE ZAMAN?



Yüzbinlerin hayatının geri kalanını şekillendirecek sınav olan YKS’nin başvuru tarihleri belli oldu. YKS’nin oturumları olan TYT, AYT ve YDT’nin tarihleri ÖSYM tarafından belirlendi.



Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı, 15 Haziran 2019 tarihinde, Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde kurum tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır. Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacak.