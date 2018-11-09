Yükseköğretim Kurumları Sınavı ne zaman? YKS Sınav tarihi belli oldu mu? AYT ne zaman? TYT ne zaman? TYT sınav tarihi açıklandı mı? TYT nedir? AYT nedir? AYT'ye girebilmek için kaç net gerekiyor? TYT puanı nasıl hesaplanr? YKS Baraj puanı kaç? YKS sınavında kaç soru var? YKS puan türleri nelerdir? YKS'de kaç puan türü var? Önlisans için TYT'den kaç almak gerekiyor? YKS sınavı kaç oturumda gerçekleşiyor? YDT nedir? 2019 YKS sınav tarihi ne zaman? bu yıl YKS hangi ay yapılacak? AYT TYT YDT puanları nasıl hesaplanır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran 2019'da yapılacak.



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ÖSYM'nin yeni sınav takvimine ilişkin bilgi verdi.



Aygün paylaşımında, "2019-YKS, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak, öğrencilerimize başarılar dilerim." ifadesini kullandı.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Nedir?



Artık yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecekler. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır. 1.Oturum Temel Yeterlilik Testi TYT, 2.oturum Alan Yeterlilik Testi AYT ve 3.oturum ise Yabancı Dil Testi YDT olarak geçmektedir. 1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alırsanız 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyorsunuz.



YKS sınavının 1.oturumu genel olarak etkisi %40, 2. ve 3.oturum ise %60 olarak belirlenmiştir.



TYT Puanımın Hesaplanabilmesi için Kaç NET Yapmam Gerekiyor?



Öncelikle YKS sınavına geçmeden önce sınava yeni bir gelen kuraldan bahsedelim. TYT puanınızın hesaplanabilmesi için Türkçe veya Matematik testlerinden en az birinden 0.5 NET yapmanız gerekiyor. Aynı kural AYT ve YDT için de geçerli, çözeceğiniz testlerden en az birinden 0.5 net yapmanız gerekecek.



Örnek verecek olursak bir öğrenci TYT sınavında matematik testinden 1 net ve Türkçe testinden -1 net yaparsa puanı hesaplanır. Türkçe testinden 0.5 net yaptı ve matematikten -5 net yaptı, puanı yine hesaplanır. Bu testlerin en az birinden 0.5 net yaparsa puanı hesaplanacaktır. Fakat mesela öğrenci 2 testten de 0 net yaptı diyelim puanı hesaplanmaz. AYT sınavında ise öğrenci istediği bölümün puan türünde ki testlerinin en az birinden 0.5 yapması gerekiyor. YDT sınavında ise 0.5 net veya üstü yaparsa öğrencinin puanı hesaplanır.



YKS Baraj Puanları Kaç Olarak Ayarlandı?



Öncelikle TYT sınavından 150’den yüksek puan alırsanız Önlisans yani 2 yıllık fakültelerine girebiliyorsunuz.



Yine TYT’den 150’den yüksek puan almak koşulu ile, adayın TYT puanı ile sınavın AYT ve YDT testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin 180 puan olması gerekmektedir. 180 puana ulaşan adaylar Lisans yani 4 yıllık fakültelere ve yüksekokullara girebilecekler.



TYT sınavından 200’den yüksek puan alırsanız bu puanı seneye kullanabiliyorsanız. Nedir bu seneye kullanmak diyorsanız yani seneye sınava girmek istiyorsanız bu puanı kullanabiliyor ve bir daha TYT sınavına girmenize gerek kalmıyor.



YKS’de Hangi Dersler Var? Kaç Soru Çıkacak?



1.Oturum girilmesi zorunlu olup;

40 Türkçe,

40 Matematik,

20 Sosyal Bilimler,

20 Fen Bilimleri şeklinde olacak.



2. Oturum tek bir kitapçıktan oluşacak olup;



1.Test Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 Toplam 40 Soru,

2.Test Matematik Toplam 40 Soru,

3.Test Fen Bilimleri Toplam 40 Soru,

4.Test Sosyal Bilimler 2 Toplam 40 Soru şeklinde olacak.

3. Oturum ise 80 Yabancı Dil sorusundan oluşmaktadır.



YKS Puan Türleri ve Bölümleri Nelerdir?

Artık yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 Yıllık Önlisans Bölümleri TYT, 4 Yıllık Lisans Bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak. Aşağıda ki link üzerinden puan türleri hakkında bilgi alabilir ve hangi bölüm hangi puan türü ile alım yapıyor öğrenebilirsiniz.

