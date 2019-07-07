29 bin 689 sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bakan Koca açıklamalarında; "Bu yıl içinde 29 bin 689 sağlık personeli alımı olacak." diyerek müjdeyi verdi.



Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi.



Tedavi için yurt dışına çıkan vatandaşımızın azaldığını belirten Bakan Koca, "Küba ile kanser tedavisi konusunda görüşüldü. TUSEB ile hastalıklarda incelemer yapılacak" dedi.





Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;



AIDS tedavisi

Gebelerde HIV taraması artırıldı. HIV öldüren bir virüs olmaktan çıktı. Tedavide ücret alınmıyor. Mahremiyet esas.



Şehir hasteneleri

Amaç hastaneyı başka şehre sevk etmeden tedavi etmek. Bin 355 yataklı şehir hastanemiz önümüzdeki hafta Bursa'da açıyoruz.



Hedef her ilde tedavinin yapılabilir olması. Memnuniyet seviyeleri giderek yükseliyor. Mesafe ve ulaşım çözümleri devrede.



Büyük yapıların olma zorunluluğu var. Dünya çapında hastane ölçekleri büyük. Uluslararası sağlık turizm için çok önemli.



Sağlık çalışanı istihdamı

Bu yıl içinde 29 bin 689 sağlık personeli alımı olacak. Bunun ilk etabı olarak 12 bin personelin alımı da önümüzdeki ay için ilana çıkılacak. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. ÖSYM’ye gönderdik ÖSYM’nin takvimi ancak ‘bir ay sonra çıkabiliriz’ dedikleri için 1 ay sonra gerçekleşecek.



12 bin personelin alımı da KPSS ile olacak. Mülakat yok. KPSS ile 12 bin kişiyi ÖSYM üzerinden alacağız.



Doğum bildirim sistemi

Bebeğin kimliği eve, adrese gönderilecek.



Sağlıkta teknoloji

Dijital ambulans dönemini başlattık. Hasta ambulanstayken teknolojik tedavi başlıyor. Teknolojik cihaz doğru bilgi aktarsın yeter. Dijital ambulans dönemi önümüzdeki yıl biter.



Obeziteyle mücadele

63 obezite merkezimiz var. Sağlıklı beslenme kültürü çok önemli. Sağlıklı beslenmeyle ilgili bir Beslenme Konseyi kurduk. İlk defa kurulan bir yapı oldu.



Türkiye’nin beslenme haritasını çıkarmış olduk. Gelecek ay beslenme haritamızı da basına açıklamış olacağız. Beslenme haritası ve beslenme konseyi çok önemli.



Tuz tüketimi yarıya indi, dünya standardı yakın. Sağlıklı yaşamı teşvik ediyoruz. Yürüyüş yapma imkanları artırılıyor.