banner1002
VakıfBank'tan kredi yapılandırması açıklaması
VakıfBank'tan kredi yapılandırması açıklaması
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı
Tahran'da kargo uçağı düştü
Tahran'da kargo uçağı düştü
Bakıri: İran'a yönelik...
Bakıri: İran'a yönelik...

30 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

KOAH, epilepsi ve kalp rahatsızlıklarında kullanılanların da arasında olduğu 30 ilaç, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edildi.

30 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonunda alınan kararlara göre 30 ilacın, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edildiğini belirtti.

Eşdeğer bu ilaçlar sayesinde sigortalıların tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlandığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşmaktadır." 

Selçuk, eklenen 30 ilacın mevcut durumda eşdeğeri bulunduğunu, bu ilaçların geri ödeme listesine ilave edilmesiyle kullanıldıkları tedaviler için alternatifler ve erişim kolaylığı sağlandığını bildirdi.
Bakan Selçuk, bu 30 ilaçla birlikte bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısının 8 bin 547'ye yükseldiğini bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #30 ilaç #koah #epilepsi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.