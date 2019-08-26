2017-2018 yılında 408 binden fazla öğrenci üniversite eğitimini yarıda bıraktı. Son 5 yılda yaklaşık bir milyon öğrenci, okuduğu bölümü terk etti.

Üniversiteyi yarıda bırakanların sayısında rekor artış yaşandı.Son 5 yılda 1 milyon 115 bin 530 öğrenci kayıt yaptırdığı üniversitelerinden kaydını ya sildirdi ya da dondurdu.2013-2014 135 BİN2014-2015 161 BİN2015-2016 197 BİN2016-2017 212 BİN2017-2018 408 BİNResmi verilere göre, 2013-2014 eğitim öğretim döneminde 135 bin öğrenci üniversite öğrenimini yarıda bırakırken, bu sayı 2014-2015 döneminde 161 bine, 2015-2016’da 197 bine, 2016-2017 döneminde de 212 bine, 2017-2018 döneminde ise 408 bini aştı.Öğrencinin okuduğu bölümü bırakma nedenleri arasında eğitim kalitesi de var.Eğitimin teknolojiye uygun olup olmaması da öğrencinin üniversitede aradığı kriterlerden.Öğrencinin zorlandığı konulardan biri de ekonomik sorunlar.