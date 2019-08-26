Üniversiteyi yarıda bırakanların sayısında rekor artış yaşandı.
Son 5 yılda 1 milyon 115 bin 530 öğrenci kayıt yaptırdığı üniversitelerinden kaydını ya sildirdi ya da dondurdu.
ÜNİVERSİTEYİ YARIDA BIRAKANLARIN SAYISI
2013-2014 135 BİN
2014-2015 161 BİN
2015-2016 197 BİN
2016-2017 212 BİN
2017-2018 408 BİN
Resmi verilere göre, 2013-2014 eğitim öğretim döneminde 135 bin öğrenci üniversite öğrenimini yarıda bırakırken, bu sayı 2014-2015 döneminde 161 bine, 2015-2016’da 197 bine, 2016-2017 döneminde de 212 bine, 2017-2018 döneminde ise 408 bini aştı.
Öğrencinin okuduğu bölümü bırakma nedenleri arasında eğitim kalitesi de var.
Eğitimin teknolojiye uygun olup olmaması da öğrencinin üniversitede aradığı kriterlerden.
Öğrencinin zorlandığı konulardan biri de ekonomik sorunlar.
ulusal.com.tr
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