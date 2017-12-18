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7. Uluslararası Gastrointestinal Kanserler konferansı yapıldı

Uluslararası Gastrointestinal Kanserler Konferansı'nın 7.si İstanbul'da düzenlendi. Sindirim sistemi kanserinin ele alındığı konferansta 95'i Türk, 16'sı yabancı uzman bilimsel araştırmalar eşliğinde konuşma yaptı.

7. Uluslararası Gastrointestinal Kanserler konferansı yapıldı
7’inci Uluslararası Gastrointestinal Kanserler Konferansı 400 bilim insanının katılımı ile İstanbul'da yapıldı.

Konferans Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC), Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü,Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği’nin desteği ile düzenlendi.

Prof. Dr. Şuayib Yalçın’ın başkanlığında yapılan sindirim sistemi kanserinin ele alındığı konferansta son bilimsel araştırmalar ve yeni geliştirilen çalışmalar incelendi.

Yalçın kanser ile ilgili neler yapılması gerektiğinden de bahsetti.

Konferansta 95'i Türk, 16'sı yabancı olmak üzere 111 uzman konuşma yaptı.



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